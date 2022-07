Che aria respiri? Te lo dice Alexa (sconto Prime Day)

Si chiama Amazon Smart Air Quality Monitor uno dei dispositivi compatibili con Alexa che meglio sposano il concetto di smart home. Il suo compito è quello di monitorare la qualità dell’aria e avvisare chi si trova nell’abitazione in caso di anomalie. Oggi è proposto in sconto del 25% già nelle ore che anticipano il Prime Day.

È già Prime Day: Amazon Smart Air Quality Monitor a -25%

Tiene sotto controllo cinque parametri importanti: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura. Il prodotto è accompagnato dall’etichetta “Certificato per gli umani” che ne garantisce la semplicità di utilizzo, anche per i meno esperti di tecnologia. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

L’indicatore luminoso del dispositivo ti dà un’idea della qualità dell’aria attuale, mentre l’app Alexa ti fornisce i valori di qualità dell’aria, facili da capire.

In questo momento, l’offerta permette di acquistare Amazon Smart Air Quality Monitor al prezzo finale di 59,99 euro invece di 79,99 euro come da listino, con disponibilità immediata e spedizione gratuita.

Si ricorda che le promozioni presenti su Amazon durante il Prime Day sono riservate in esclusiva agli abbonati Prime. È possibile attivare subito la sottoscrizione approfittando dei 30 giorni di prova gratuita. Oltre all’accesso agli sconti sono inclusi i tanti servizi del pacchetto, a partire dallo streaming di film e serie TV su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.