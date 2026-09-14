Amazon sospende i voli di 21 Air dopo l'incidente di Miami

La scorsa settimana, un aereo della flotta Amazon Air (in passato Prime Air) decollato da Porto Rico è finito fuori pista all’aeroporto internazionale di Miami. Il velivolo, un Boeing 767-300 con 32 anni di attività alle spalle, era gestito dalla compagnia 21 Air per conto del gigante dell’e-commerce.

Incidente aereo Amazon: fermati i voli di 21 Air

Dalla indagine sull’incidente condotte dal National Transportation Safety Board è emerso che i piloti hanno valutato di interrompere l’atterraggio dopo aver toccato terra. Uno di loro ha avvisato di una velocità eccessiva circa un minuto prima di toccare terra. Informazioni raccolte da BBC fanno riferimento a un temporale in corso nei pressi dello scalo poco prima della tragedia. Queste le parole della portavoce Kelly Nantel, affidate alla redazione di Reuters.

Dopo il tragico incidente dello scorso fine settimana, abbiamo dedicato del tempo a collaborare alle indagini e ad analizzare le circostanze dell’accaduto. Abbiamo quindi deciso di sospendere le operazioni con 21 Air, la compagnia che ha operato il volo 7598. Continueremo a lavorare per supportare l’indagine e tutte le persone colpite.

Secondo le informazioni riportate dal sito Planespotters, sono sette (su un totale di 101) i velivoli della flotta di Amazon Air gestiti da 21 Air. Gli altri sono in carico agli operatori Hawaiian Airlines, ASL Airlines Ireland, Sun Country Airlines, QuikJet Airlines, Air Transport International, ABX Air e Cargojet. Chiudiamo con la dichiarazione della società, pubblicata sempre da Reuters.

Restiamo concentrati sul supporto alle famiglie e ai cari colpiti da questo incidente, nonché sulla stretta collaborazione con l’NTSB e tutti i nostri partner, come Amazon, mentre l’indagine prosegue. Abbiamo fiducia nelle nostre politiche, procedure e nella formazione in materia di sicurezza.

L’incidente di Miami ha causato cinque vittime e altrettanti feriti. Hanno perso la vita Rolando Aleman Leon (55 anni), Yoel Rodriguez Naranjo (53 anni), Julio C Pineda (75 anni), Carlos Acosta Fajardo (53 anni) e Javierkys Reyes Quevedo (47 anni).