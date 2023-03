Amazon, spedizioni Prime potrebbero tornare a pagamento

In seguito alla diffusione dell’avviso Amazon sugli articoli con più resi, il colosso dell’e-commerce si prepara a una grande novità per la distribuzione dei prodotti in tutta Europa. Come ripreso dal Corriere, la società ha optato per il taglio dei distributori del Vecchio Continente al fine di fornire parte dei beni venduti direttamente dai marchi loro proprietari, portandoli dai magazzini iniziali al consumatore.

La nuova strategia Amazon per le spedizioni

La decisione presa dal gigante di Seattle potrebbe avere conseguenze importanti sull’intera filiera. Secondo la presidente e founder di BrandOn Group, Paola Marzario, le spedizioni potrebbero tornare a pagamento anche per i clienti Prime in quanto non sarebbero più incluse nel pacchetto Prime:

“Come impatto immediato molti brand non riusciranno a soddisfare la spedizione con Prime se dovranno pubblicare direttamente i loro prodotti sul marketplace anziché vendere ad Amazon.”

Di conseguenza, il mercato potrebbe trovarsi dinanzi a tre scenari distinti: il primo consiste nella minore scelta di prodotti sul catalogo Amazon; il secondo, invece, nella vendita con spese di spedizione da pagare a parte, come avviene già per molteplici beni venduti mediante il portale. Il terzo, infine, vedrebbe la vendita forzata di un prodotto unico in pacchi da più unità affinché il rivenditore possa sostenere i costi logistici senza richiedere il pagamento della quota extra per la spedizione.

Questa misura, che verrà attuata a partire dal prossimo aprile, potrebbe giocare a favore dei distributori in quanto permetterebbe loro di trasformarsi in rivenditori con un’autonomia più ampia nella gestione di prezzi, promozione e logistica.

Ad ogni modo, questa è la nota rilasciata dalla società di Andy Jassy: