Amazon, 10 euro di sconto per gli studenti

Amazon lancia un sorriso agli studenti che hanno completato questa complicatissima annata e si preparano alle incognite della prossima: 10 euro di sconto sono a disposizione per i nuovi abbonamenti al servizio Prime Student, qualcosa che consente di approcciare più facilmente al prossimo anno sia grazie gli sconti garantiti che in virtù dei servizi che Amazon riserva agli studenti.

Prime Student: metà prezzo e 10 euro di coupon

Amazon è un “luogo” che ha molto da offrire agli studenti, anche e non solo per il mondo della scuola. Ecco perché Prime Student può essere una scelta di campo importante per garantirsi tutto ciò:

Amazon Prime a metà prezzo: centinaia di ebook con Prime Reading, spazio di archiviazione illimitato con Amazon Photo, accesso anticipato alle offerte lampo e tutto quello che è compreso nell’abbonamento Amazon Prime.

Sconti esclusivi solo per gli abbonati Prime Student su una selezione di prodotti – dai un’occhiata ai tablet Microsoft Surface.

Invio rapido in 1 giorno su oltre 2 milioni di prodotti, e in 2 giorni per molti altri milioni.

Prime Video: guarda film e serie TV in streaming, comprese le serie Amazon Originals come The Boys, Good Omen e Jack Ryan – e sì, puoi anche rivedere tutto Friends.

Prime Music: ascolta oltre 2 milioni di brani in streaming senza pubblicità, e li puoi anche scaricare per continuare ad ascoltarli anche senza connessione.

Twitch Prime: ogni mese nuovi contenuti addizionali per i giochi più famosi di Twitch: personaggi, skin, veicoli e molto altro.

A partire da oggi l’offerta garantisce la possibilità di accedere a tutto ciò gratuitamente per 90 giorni, con in più uno sconto immediato di 10 euro da poter spendere sui prodotti desiderati (il buono va utilizzato entro il 31/08/2020). Per usufruire dello sconto, una volta completata l’iscrizione al servizio Amazon Student, è sufficiente inserire il codice coupon STUDENT10 in fase di pagamento.

Per cogliere questa opportunità occorre iscriversi qui e godere così del trattamento speciale riservato a tutti gli studenti. Del resto, soprattutto per gli studenti che debbono intraprendere un percorso universitario, è questo il momento delle scelte: scegliere l’università e scegliere come acquistare online significa pianificare i prossimi mesi: meglio informarsi e procedere quindi con in mano le migliori opportunità.