Amazon supporta Ethereum sulla rete blockchain

Amazon Web Services ha annunciato la disponibilità di Ethereum sulla Amazon Managed Blockchain. I clienti possono quindi creare nodi Ethereum in pochi minuti per gestire le transazioni decentralizzate mediante la criptovaluta. I prezzi dipendono dal tipo di istanza (CPU e memoria) e dalla dimensione dello storage per conservare la cronologia delle transazioni.

Ethereum in Amazon Managed Blockchain

Amazon Managed Blockchain, annunciato durante la conferenza AWS re:Invent 2018, è un servizio completamente gestito che semplifica la creazione di reti scalabili con tecnologia blockchain. Inizialmente era supportato solo il framework Hyperledger Fabric, ma ora si aggiunge Ethereum. Il servizio elimina quindi la necessità di utilizzare hardware e software dedicato, evitando anche la configurazione dei componenti e la gestione dei certificati per il controllo degli accessi.

I clienti di Amazon Managed Blockchain devono solo scegliere la dimensione dell’istanza, ovvero le risorse necessarie in termini di CPU, RAM e storage. I prezzi del servizio variano quindi in base alla complessità delle rete peer-to-peer. Ethereum è uno dei framework più popolari che consente di effettuare le transazioni in valuta digitale senza autorità centrale. AWS permette di creare nodi Ethereum in pochi minuti che possono essere collegati alla rete pubblica o a reti di test, come Rinkeby e Ropsten.

Amazon Managed Blockchain monitora i nodi Ethereum, sostituisce eventuali nodi non funzionanti e automatizza gli aggiornamenti software. Oltre alle applicazioni di finanza decentralizzata, i clienti possono sviluppare prodotti di analisi (ad esempio i tool di monitoraggio dei contratti smart) e software per la rilevazione delle frodi. Il servizio è disponibile in sei regioni AWS, due delle quali in Europa.