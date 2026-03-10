 Amazon taglia i prezzi dei suoi dispositivi nelle Offerte di Primavera
Smart speaker e smart display Echo, Fire TV Stick con e senza supporto al 4K: ecco i migliori sconti sui dispositivi Amazon online oggi.
Smart speaker e smart display Echo, Fire TV Stick con e senza supporto al 4K: ecco i migliori sconti sui dispositivi Amazon online oggi.

Non potevano certo mancare i dispositivi Amazon tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via sull’e-commerce. Proponiamo una carrellata di quelli più interessanti, occasioni da cogliere al volo per garantirsi un notevole risparmio in confronto ai prezzi di listino.

Offerta di Primavera: i prodotti Amazon in sconto

Un grande classico: l’ultimo modello di Echo Dot con Alexa, connettività Wi-Fi e Bluetooth, suono potente e design curato nei minimi dettagli è in forte sconto.

Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite

Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi e Bluetooth, suono più potente e dinamico, con Alexa | Antracite

44,9964,99€-31%
Vedi l’offerta

Più compatto e con sveglia integrata, l’ultima generazione di Echo Spot è in promozione e pronto per il tuo comodino.

Amazon Echo Spot (Ultimo modello) | Sveglia intelligente con audio di qualità e Alexa | Nero

Amazon Echo Spot (Ultimo modello) | Sveglia intelligente con audio di qualità e Alexa | Nero

54,9994,99€-42%
Vedi l’offerta

Aggiungiamo la componente visiva con le offerte sugli smart display. Ci sono Echo Show 8, Echo Show 11 ed  Echo Show 15, quest’ultimo perfetto da appendere a una parete della casa.

Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa

Amazon Echo Show 15 (Ultimo modello) | Schermo intelligente Full HD da 15,6” con Alexa, Fire TV integrata e telecomando vocale Alexa

279,99329,99€-15%
Vedi l’offerta

Tornando agli smart speaker, quello su modello Echo Dot Max è lo sconto consigliato a chi cerca un suono avvolgente, senza rinunciare alle dimensioni contenute.

Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) - Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Grafite

Amazon Echo Dot Max (ultimo modello) – Altoparlante Alexa con audio avvolgente, Hub Casa Intelligente integrato, Grafite

74,99109,99€-32%
Vedi l’offerta

Aggiungiamo all’elenco il bundle con Echo Show 5 e la lampadina Philips Hue White, oggi a un prezzo molto conveniente.

Echo Show 5 (3ª generazione) | Bianco + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), compatibile con Alexa - Kit di base per Casa Intelligente

Echo Show 5 (3ª generazione) | Bianco + Philips Hue White Lampadina LED Smart (E27), compatibile con Alexa – Kit di base per Casa Intelligente

69,99125,39€-44%
Vedi l’offerta

Infine, ci sono tutti i dispositivi della gamma Fire TV Stick ovvero 4K Max, 4K Plus, 4K Select e HD, senza dimenticare il set-top box Cube.

Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

Fire TV Stick 4K Max di Amazon (Ultimo modello), Dispositivo per lo streaming con supporto per Wi-Fi 6E e modalità ambiente

47,9979,99€-40%
Vedi l’offerta

Sull’e-commerce di Amazon ha appena preso il via la Festa delle Offerte di Primavera che andrà avanti fino a lunedì prossimo. Nella pagina dedicata puoi scoprire tutte le migliori promozioni, qui segnaleremo le più interessanti per alcune categorie specifiche come informatica, elettronica e casa intelligente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 10 mar 2026

Davide Tommasi
10 mar 2026
