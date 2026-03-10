Amazon taglia i prezzi dei suoi dispositivi nelle Offerte di Primavera

Non potevano certo mancare i dispositivi Amazon tra i protagonisti della Festa delle Offerte di Primavera che ha appena preso il via sull’e-commerce. Proponiamo una carrellata di quelli più interessanti, occasioni da cogliere al volo per garantirsi un notevole risparmio in confronto ai prezzi di listino.

Offerta di Primavera: i prodotti Amazon in sconto

Un grande classico: l’ultimo modello di Echo Dot con Alexa, connettività Wi-Fi e Bluetooth, suono potente e design curato nei minimi dettagli è in forte sconto.

Più compatto e con sveglia integrata, l’ultima generazione di Echo Spot è in promozione e pronto per il tuo comodino.

Aggiungiamo la componente visiva con le offerte sugli smart display. Ci sono Echo Show 8, Echo Show 11 ed Echo Show 15, quest’ultimo perfetto da appendere a una parete della casa.

Tornando agli smart speaker, quello su modello Echo Dot Max è lo sconto consigliato a chi cerca un suono avvolgente, senza rinunciare alle dimensioni contenute.

Aggiungiamo all’elenco il bundle con Echo Show 5 e la lampadina Philips Hue White, oggi a un prezzo molto conveniente.

Infine, ci sono tutti i dispositivi della gamma Fire TV Stick ovvero 4K Max, 4K Plus, 4K Select e HD, senza dimenticare il set-top box Cube.

Sull’e-commerce di Amazon ha appena preso il via la Festa delle Offerte di Primavera che andrà avanti fino a lunedì prossimo. Nella pagina dedicata puoi scoprire tutte le migliori promozioni, qui segnaleremo le più interessanti per alcune categorie specifiche come informatica, elettronica e casa intelligente.