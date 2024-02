Amazon taglia il prezzo di Apple Watch SE (2023): mettilo al polso

Chi vuol mettere al polso Apple Watch SE di seconda generazione oggi può farlo approfittando dell’offerta di Amazon che propone lo smartwatch con uno sconto davvero interessante. È la versione GPS+Cellular dotata di connettività mobile, pienamente funzionante anche se ci si allontana dall’iPhone. Ogni operazione è gestita dal chip S8 progettato internamente dal gruppo di Cupertino, per prestazioni sempre all’altezza delle aspettative.

Apple Watch SE (2023) è in offerta

Fra le tante caratteristiche integrate e dedicate alla salute segnaliamo quelle dedicate al monitoraggio continuo del battito cardiaco e all’analisi della qualità del sonno, senza dimenticare il tracking dell’attività fisica durante le sessioni di allenamento. C’è poi quella inedita chiamata Rilevamento incidenti che interviene automaticamente in caso di emergenza. La piattaforma software è ovviamente watchOS, costantemente aggiornata dalla mela morsicata. Per saperne di più e conoscere tutti i dettagli, dai uno sguardo alla scheda dell’orologio.

In questo momento puoi acquistare al prezzo scontato di 309 euro la seconda generazione di Apple Watch SE, nella versione GPS+Cellular con cassa in alluminio da 40 mm. La riduzione della spesa è applicata in automatico ed è possibile scegliere tra le colorazioni Mezzanotte (con cinturino Sport nella colorazione Mezzanotte) e Galassia (con cinturino Sport nella colorazione Galassia), a seconda dei propri gusti personali e del proprio stile.

Perché conviene? Oltre al risparmio, si può contare sulla vendita e sulla spedizione gestite direttamente da Amazon, che garantisce anche la disponibilità immediata e la consegna gratuita a domicilio entro un solo giorno a chi effettua subito l’ordine. Il voto medio delle recensioni pubblicate sull’e-commerce da chi ha già avuto modo di provare l’orologio è di 4,5/5 stelle.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.