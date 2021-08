Amazon, sconto extra del 30% sui prodotti Warehouse fino al 7 settembre

Amazon Warehouse è il programma Amazon con il quale il gruppo mette a disposizione prodotti ricondizionati, come nuovi, con prezzi scontati. Oggi, però, c'è qualcosa di extra che, fino al 7 settembre, rende questa categoria follemente appetibile: un ulteriore -30% di sconto in cassa che trasforma questi sconti in veri e propri regali d'occasione, opportunità incredibili per far propri dispositivi che altrimenti si considererebbero troppo spesso fuori budget.

La pagina degli sconti è questa: il taglio ulteriore del 30% avviene in cassa dopo aver immesso il prodotto nel carrello, dunque al prezzo mostrato in pagina bisogna ancora considerare l'ulteriore ribasso disponibile per una settimana. Unica condizione richiesta da Amazon è che tutti i prodotti di un medesimo ordine siano della gamma “warehouse”, dunque tutti propri dell'offerta e tutti inviati al medesimo indirizzo.

Warehouse, -30% per una settimana

La domanda che inevitabilmente ci si pone è: ma in che condizioni sono i prodotti ricondizionati distribuiti con Amazon Warehouse? La risposta è direttamente su Amazon, dove è possibile trovare una spiegazione dettagliata del servizio:

Tutti i prodotti vengono sottoposti a controlli di qualità da parte nostra prima di essere messi in vendita. Testiamo accuratamente il funzionamento e le condizioni fisiche di ogni articolo e gli attribuiamo una condizione specifica prima di venderlo. Controlliamo anche che ai nostri prodotti non manchi alcun accessorio e che le confezioni non siano danneggiate. In base al controllo qualità, a ogni articolo è assegnata una delle seguenti quattro valutazioni, che descrivono le sue condizioni generali: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”.

L'obiettivo è la massima trasparenza, affinché sia possibile comprendere fin da subito il valore del prodotto.

Come accedere agli sconti

Un esempio su tutti: tra i prodotti in offerta in queste ore vi sono i cercatissimi auricolari wireless Amazon AirPods Pro, il cui prezzo ufficiale scontato da nuovi è pari a 189 euro. Per ottenere uno sconto ulteriore il click va fatto però nel box a destra relativo all'usato:

Ci si troverà a questo punto di fronte una serie di offerte da 175,77 euro con l'etichetta “Usato – Ottime condizioni”, che nell'etichettatura Amazon significa:

L'articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato, e tutte le funzionalità sono integre. Può riportare difetti estetici superficiali e l'imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto.

Con ogni probabilità si tratta di semplici resi, insomma, per prodotti mai usati se non per poche ore. Una volta effettuato il click si noterà poi una nota ulteriore:

Una volta immesso nel carrello, insomma, il prodotto troverà uno sconto ulteriore del 30% che scatta in fase di pagamento. La cosa è esplicitamente indicata in pagina, dunque è facilissimo capire tanto le condizioni del prodotto, quanto lo sconto abilitato. In questo caso il prezzo passerà dunque da 175,77 euro a soli 123 euro. Niente male per auricolari wireless il cui prezzo ufficiale parte da 279 euro: un graffietto o una confezione non originale valgon ben uno sconto in grado di più che dimezzare il prezzo di un prodotto pienamente funzionante e garantito.

Tutti gli sconti

Grazie ad una iniziativa simile puoi davvero mettere mano al prodotto che hai sempre desiderato, ma per il quale non hai finora avuto il budget (o il coraggio) necessari. Le occasioni sono molte ed in certi casi davvero pazzesche:

Tastiere, mouse, PC desktop, monitor, cavi, router, server, ma non solo: gli sconti della categoria Warehouse si estendono a tutto lo spettro dei prodotti Amazon ed abbracciano tanto i grandi elettrodomestici quando gli oggetti per la casa. A volte avere un prodotto nuovo è un feticcio irrinunciabile, in altri casi è un capriccio sacrificabile: uno sconto extra del 30% cambia ogni ragionamento in merito e può aprirti davvero grosse occasioni. Qui trovi l'intera vetrina.

Ricorda: il prezzo indicato in pagina non è quello definitivo, perché il 30% ulteriore di sconto viene accluso soltanto in fase di pagamento. L'offerta extra scade alle 23.59 del prossimo 7 settembre, ma attenzione: le unità sono offerte uniche e con ogni probabilità tutte le occasioni migliori sfumeranno nel giro di pochi giorni: meglio sfogliare subito il catalogo e scegliere per primi i prezzi più pregiati.