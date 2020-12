Amazon compra Wondery? Il valore dei podcast

Amazon sarebbe in procinto di acquistare la startup Wondery, a capo di alcune tra le maggiori produzioni podcast USA. L’operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 300 milioni di dollari, mettendo nelle mani di Jeff Bezos uno dei pezzi più pregiati del comparto.

Amazon vuole Wondery

Così come gli equilibri del mercato della distribuzione video si sono giocati sulle produzioni originali e sulle distribuzioni esclusive, così potrebbe essere nel mercato musicale dove sono in molti a desiderare lo scalpo di Spotify. Ma se con la musica non ci sono troppi margini di trattativa (la musica è distribuita comunque con limiti minori e ognuno ha bisogno di avere un palinsesto quanto più completo possibile), sui podcast c’è invece la possibilità di fare la differenza: ecco perché la corsa ad accaparrarsi le produzioni più nuove, più originali e più appetibili può dare a una o all’altra piattaforma maggior valore intrinseco.

L’obiettivo di Amazon sarebbe quello di portare i contenuti di Wondery sul proprio Amazon Music, creando così un’offerta podcast che possa essere all’altezza di quanto Spotify sta già facendo da qualche mese. Anche Apple e Sony avrebbero guardato a Wondery con interesse, ma sarebbe con Amazon che le trattative sarebbero ormai in una fase più avanzata e prossima alla stretta di mano.

Attorno ai podcast si sta dunque sviluppando un business importante: da una parte c’è il premio concorrenziale offerto alle piattaforme, dall’altra c’è un bacino pubblicitario, di sottoscrizioni e di diritti più ampio a cui gli stessi produttori possono attingere. La differenza, in entrambi i casi, la faranno le distribuzioni esclusive.