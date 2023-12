Your Books raccoglie tutti i tuoi libri su Amazon

I libri sono da sempre al centro del business di Amazon, fin da quando, nell’ormai lontano 1994, Jeff Bezos decise di dar vita a una nuova avventura imprenditoriale, inaugurando il sito cadabra.com, destinato di lì a poco a cambiare nome. Il resto è storia. Un’ennesima testimonianza giunge oggi, a quasi trent’anni di distanza e sotto la guida di un CEO diverso, con l’annuncio relativo al lancio di Your Books.

Cos’è e come funziona Amazon Your Books

Al momento in fase beta, è accessibile all’indirizzo amazon.com/yourbooks. L’interfaccia (ancora del tutto vuota per chi scrive) si presenta come nello screenshot visibile qui sotto, con una sezione Libreria, una relativa ai Libri salvati e un’altra dedicata agli Appunti. Non manca la possibilità di sfogliare la propria biblioteca filtrando i volumi in base a fattori come il genere, l’autore o la serie di appartenenza.

C’è poi una modalità Discovery che, come suggerisce il nome stesso, permette di ottenere consigli e suggerimenti in merito a cosa leggere, in base alle proprie preferenze personali e a quanto già posseduto.

Your Books può dunque essere descritto come una sorta di hub strutturato per raccogliere i libri comprati sull’e-commerce. Potrebbe risultare comodo per molti, tra coloro abituati ad acquistarli online.

Una curiosità: il primo libro venduto su Amazon è Fluid Concepts And Creative Analogies del saggista, filosofo e scienziato cognitivo statunitense Douglas R. Hofstadter. La consegna risale al 3 aprile 1995. A svelarlo è stato, solo pochi anni fa, John Wainwright, ex collega di Shel Kaphan, all’epoca tra i pochi dipendenti dell’azienda (oggi si direbbe startup). Quest’ultimo lo ha invitato a effettuare un ordine di prova durante la fase di test riservata a familiari e amici. Eccolo, nel post su X qui sotto.

The first item sold on Amazon was purchased on this day in 1995. It was a book about artificial intelligence. pic.twitter.com/wC2NNkNRc0 — Jon Erlichman (@JonErlichman) April 3, 2023

