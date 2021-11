AMD, 18 gravi vulnerabilità: update disponibili

AMD ha annunciato ben 27 vulnerabilità relative ai driver per Windows 10 delle proprie schede grafiche. Di queste, 18 sono catalogate di massima gravità nella scala di giudizio usata dal gruppo, il che ben evidenzia l'importanza di aggiornamenti solleciti per chiunque utilizzi schede grafiche AMD su piattaforma Windows.

Pioggia di patch per Intel

Questo il riassunto AMD relativo alle vulnerabilità di maggior impatto:

Per verificare il giusto download per la propria scheda è possibile fare riferimento a questa pagina.

Ma non finisce qui: ulteriori patch sono in distribuzione per correggere problemi sicurezza relativi ai processori EPYC per server ed una ulteriore è legata alle performance dei processori Ryzen su Windows 11.

Se AMD piange, inoltre, Intel non ride: problemi di sicurezza sono relativi a prodotti del gruppo legati a connettività Wifi, processori Pentium/Celeron/Atom e BIOS per CPU Xeon. Insomma, un fine settimana intenso e non poche patch da gettare nel calderone degli update.