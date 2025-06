AMD Adrenalin 25.6.1 aggiunge il supporto per Radeon RX 9060 XT

AMD ha da poco rilasciato i driver Adrenalin versione 25.6.1, il nuovo aggiornamento che introduce il supporto completo per la nuova GPU Radeon RX 9060 XT di fascia media e per Radeon AI Pro R9700, destinata alle workstation, entrambe basate sull’architettura RDNA 4. Ma tra le novità più importanti, viene ampliata la lista di giochi compatibili con la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), portando il totale a oltre 55 titoli.

AMD Adrenalin 25.6.1: supporto per Radeon RX 9060 XT e più titoli per FSR 4

L’aggiornamento Adrenalin 25.6.1 di AMD introduce la compatibilità per la neonata Radeon RX 9060 XT, appena lanciata, e la Radeon AI Pro R9700, una GPU professionale con 32 GB di memoria GDDR6. Come ben sappiamo, la RX 9060 XT è basata sul chip NAVI 44 per essere disponibile in versioni da 8 GB e 16 GB, entrambe abbastanza accessibili dal punto di vista del prezzo.

Come di consueto, AMD ha segnalato anche alcuni problemi noti, come crash intermittenti in giochi come Marvel’s Spider-Man 2 con ray tracing attivo e The Last of Us Part 1. È stato invece aggiunto il pieno supporto per Onimusha 2: Samurai’s Destiny Remaster, permettendo agli utenti di giocare al titolo senza alcun problema.

I nuovi driver Adrenalin 25.6.1 di AMD espandono poi la lista dei giochi che ora sono compatibili con FSR 4, la nuova versione della tecnologia di upscaling proprietaria. A partire da ora, 14 nuovi titoli possono utilizzare la tecnologia, portando a 55 il totale del parco titoli supportati.

Tra i nuovi giochi troviamo:

Deadzone: Rogue

F1 25

Frostpunk 2

Legacy: Steel & Sorcery

Lords of the Fallen

Planetaries

QANGA

Rem Survival

Runescape: Dragonwilds

Star Wars Outlaws

Steel Seed

Stellar Blade

Virtua Fighter 5 R.E.V.O

Wild Assault

AMD ha anche annunciato che altri 10 titoli, tra cui Crimson Desert, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Mecha Break, saranno supportati nei prossimi aggiornamenti. Sebbene la lista FSR 4 sia ancora più corta rispetto ai 125 giochi compatibili con DLSS 4 di NVIDIA, AMD sta rapidamente colmando il divario. Attualmente, FSR 4 è esclusivo per le GPU RDNA 4, quindi solo i possessori di RX 9060 XT e RX 9070 farne per ora uso, ma nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche su RDNA 3, cosa a cui l’azienda sta lavorando per garantire un corretto funzionamento della tecnologia.