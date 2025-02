AMD annuncia le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT

In occasione del annuncio dei nuovi processori Ryzen al CES 2025 di Las Vegas, AMD aveva svelato in anteprima le Radeon RX 970 e RX 9070 XT. Il produttore californiana ha ora fornito tutti i dettagli e i prezzi delle schede video che saranno in vendita dal 6 marzo.

AMD Radeon RX 9070 e RX 9070 XT: specifiche

AMD ha deciso di iniziare dalla fascia media. Le Radeon RX 9070 e RX 9070 XT sono quindi le dirette concorrenti delle GeForce RTX 5070 e RTX 5070 Ti di NVIDIA. In attesa di un confronto prestazionale, AMD ha già vinto con i prezzi: 549 dollari per Radeon RX 9070 e 599 dollari per Radeon RX 9070 XT. Quelli di NVIDIA sono 549 dollari (GeForce RTX 5070) e 749 dollari (GeForce RTX 5070 Ti). Potrebbe anche sfruttare a suo vantaggio il difetto di produzione della rivale.

La serie Radeon RX 9070 è basata sull’architettura RDNA 4 a 4 nanometri. Entrambe hanno 16 GB di memoria GDDR6 con bus a 256 bit e 64 MB di Infinity Cache, supportano DisplayPort 2.1a e HDMI 2.1b, e richiedono due connettori ausiliari a 8 pin per l’alimentazione. Sono ovviamente schede video PCI Express 5.0 x16.

La Radeon RX 9070 integra 56 Compute Unit con frequenza massima di 2.520 MHz, 56 unità per il ray-tracing, 128 ROP e 112 acceleratori AI. Il TBP (Typical Board Power) è 220 Watt. È consigliato un alimentatore da 650 Watt. La Radeon RX 9070 XT integra 64 Compute Unit con frequenza massima di 2.970 MHz, 64 unità per il ray-tracing, 128 ROP e 128 acceleratori AI. Il TBP (Typical Board Power) è 304 Watt. È consigliato un alimentatore da 750 Watt.

Sono supportate numerose tecnologie che migliorano la qualità grafica, tra cui la nuova FidelityFX Super Resolution Technology 4 (FSR 4) che sfrutta il machine learning per l’upscaling alla risoluzione 4K e la generazione dei frame. Le due schede video potranno essere acquistate tramite i partner di AMD, tra cui Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston.