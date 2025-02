NVIDIA GeForce RTX 50: unità di rendering mancanti

NVIDIA ha confermato che alcune GeForce RTX 5090, RTX 5090D e RTX 5070 Ti hanno meno ROP (Raster Operation Pipeline o Render Output Unit) del previsto. Ciò comporta un calo delle prestazioni, come hanno verificato gli esperti di TechPowerUp. Un utente ha mostrato su Reddit che il problema riguarda anche la GeForce RTX 5080.

Difetto di produzione

Le nuove GPU della serie GeForce RTX 50 sono state annunciate al CES 2025 di Las Vegas. I modelli GeForce RTX 5090, RTX 5090D (per il mercato cinese) e RTX 5080 sono in vendita dal 30 gennaio, mentre la RTX 5070 Ti è disponibile dal 20 febbraio.

Nel fine settimana, il sito TechPowerUp ha scoperto che alcune GeForce RTX 5090 avevano 168 ROP, invece di 176. Il numero delle unità di rendering del chip GB202 può essere letto con il tool GPU-Z. Le segnalazioni sono arrivate principalmente dagli utenti con schede video Zotac, MSI, Gigabyte, Inno3D e Palit, ma anche le Founders Edition di NVIDIA non sono immuni al problema.

Non serve a nulla aggiornare driver e BIOS perché si tratta di un difetto di produzione. NVIDIA ha confermato il problema. Gli utenti possono chiedere la sostituzione della scheda video.

Abbiamo identificato un problema raro che interessa meno dello 0,5% delle GPU GeForce RTX 5090/5090D e 5070 Ti che hanno un ROP in meno rispetto a quanto specificato. L’impatto medio sulle prestazioni grafiche è del 4%, senza alcun impatto sui carichi di lavoro AI e Compute. I consumatori interessati possono contattare il produttore della scheda per una sostituzione. L’anomalia di produzione è stata corretta.

Nel comunicato ufficiale è scritto “un ROP in meno“. In realtà ne mancano otto. Non viene inoltre citata la GeForce RTX 5080 (chip GB203). Come dimostra uno screenshot pubblicato su Reddit, il numero di ROP è 104, invece di 112. Per alcune GeForce RTX 5070 Ti (chip GB203) vengono mostrate 88 ROP, invece di 96.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati altri problemi, tra cui la fusione del connettore di alimentazione delle GeForce RTX 5090 e instabilità dei driver con BSOD e schermo nero.