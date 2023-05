AMD annuncia Ryzen e Athlon 7020C per Chromebook

AMD ha annunciato quattro nuovi processori per Chromebook appartenenti alle serie Ryzen e Athlon 7020C. In realtà non sono una vera novità, in quanto due di essi erano stati introdotti a fine settembre 2022, come CPU per notebook Windows. Inoltre l’azienda californiana ha utilizzato una vecchia architettura per ridurre i costi produttivi.

AMD Ryzen e Athlon 7020C: specifiche complete

I quattro processori (nome in codice Mendocino) sono basati sull’architettura Zen 2 del 2019 e sono realizzati da TSMC con tecnologia di processo a 6 nanometri. Anche se raggiungono una frequenza superiore a 4 GHz, la caratteristica migliore è rappresentata dai consumi. Grazie al TDP di 15 Watt, la batteria dei Chromebook può durare fino a 19,5 ore.

La principale differenza tra Ryzen e Athlon è il numero di core della CPU. Il Ryzen 5 7520C integra una CPU con quattro core (frequenza base di 2,8 GHz e massima di 4,3 GHz), GPU Radeon 610M e 6 MB di cache totale (2 MB L2 + 4 MB L3). Il Ryzen 3 7320C integra una CPU con quattro core (frequenza base di 2,4 GHz e massima di 4,1 GHz), GPU Radeon 610M e 6 MB di cache totale.

Athlon Gold 7220C integra una CPU con due core (frequenza base di 2,4 GHz e massima di 3,7 GHz), GPU Radeon 610M e 5 MB di cache totale (1 MB L2 + 4 MB L3). Infine, Athlon Silver 7120C integra una CPU con due core (frequenza base di 2,4 GHz e massima di 3,5 GHz), GPU Radeon 610M e 3 MB di cache totale (1 MB L2 + 2 MB L3).

I quattro processori supportano memoria LPDDR5, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e fino a tre display esterni con risoluzione 4K. AMD spiega che, nonostante le stesse specifiche dei processori annunciati a settembre, le nuove versioni sono ottimizzate per ChromeOS, in particolare per le sue funzionalità di sicurezza.

I primi notebook con le CPU Ryzen e Athlon 7020C saranno Dell Latitude 3445 Chromebook e ASUS Chromebook CM34 Flip. Arriveranno sul mercato entro il mese di giugno.