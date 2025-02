AMD conferma il lancio delle Radeon RX 9000 per la fine febbraio

AMD ha appena annunciato che presenterà la nuova generazione di GPU Radeon RX 9000, basata sull’architettura RDNA 4, alla fine di questo mese, nello specifico il 28 febbraio, dove verranno appunto svelati tutti i dettagli dei modelli e i relativi prezzi.

Con questo annuncio, AMD è finalmente pronta a svelare tutti i dettagli inerenti alla tanto attesa nuova generazione di GPU Radeon RX 9000, di cui finora si sa ancora poco. Oltre alla data d’annuncio, svelata dal vicepresidente e direttore generale della divisione CPU e GPU David McAfee con un post su X, viene anche fatto sapere che la disponibilità all’acquisto delle nuove schede sarà per inizio marzo.

La piattaforma utilizzata per l’evento sarà, come di consueto, il canale YouTube ufficiale dell’azienda, per la trasmissione in streaming dove verranno svelati tutti i dettagli chiave dei modelli, come le specifiche, i riferimenti prestazionali e il prezzo. Nonostante non ci siano ancora info in merito alla revoca dell’embargo sulle recensioni, questo dovrebbe avvenire pochi giorni prima della disponibilità.

The wait is almost over. Join us on February 28 at 8 AM EST for the reveal of the next-gen @AMD Radeon RX 9000 Series. Get ready to make it yours when it hits shelves in early March. RSVP by subscribing to the AMD YouTube channel: https://t.co/4rkVxeoDIa

— David McAfee (@McAfeeDavid_AMD) February 13, 2025