AMD: disponibili i driver Radeon Software Adrenalin 25.3.2

AMD ha da poco aggiornato i driver per le sue GPU Radeon, pubblicando la nuova versione Radeon Software Adrenalin 25.3.2. Si tratta nello specifico di una versione opzionale, che aggiunge il supporto a nuovi giochi, insieme a diverse correzioni, canoniche di ogni versione rilasciata.

I driver AMD Radeon Software Adrenalin 25.3.2 sono già disponibili al download dal sito ufficiale, nella sezione apposita. Introducono il supporto a due nuovi titoli tra cui Assassin’s Creed Shadows e The Last of Us Parte 2 Remastered.

Oltre a ciò, vengono aggiornati dei componenti come Developer Tool Suite (RDTS), dove viene aggiunto il supporto per la nuova generazione di GPU Radeon RX 9000, oltre all’estensione del supporto di FSR 3.1 a un numero maggiore di titoli: la precedente versione della tecnologia di upscaling è ora disponibile in oltre 110 giochi.

Tra i problemi risolti al driver da AMD c’è un problema che riguardava la gamma non corretta durante le sessioni di gioco su Counter-Strike 2 e l’uso del MSAA 8X con le nuove schede video RX 9070. Oltre a ciò, viene migliorata la stabilità su giochi come Indiana Jones e l’antico cerchio, afflitto da arresti anomali intermittenti nel caso in cui venivano usate impostazioni grafiche elevate insieme al Path Tracing. Non manca una correzione per Assetto Corsa Competizione, il quale aveva prestazioni inferiori alle aspettative con le nuove schede top di gamma.

Radeon Software Adrenalin 25.3.2 va a risolvere poi degli arresti anomali nell’utilizzo della scorciatoia Alt-Tab, durante la sessione di gioco, che si verificavano con alcune GPU della serie Radeon RX 6000. Corretti anche arresti anomali all’interno dell’applicazione in caso di uso di monitor con frequenza d’aggiornamento elevata, da 120Hz in poi. Infine, viene risolto un problema dove Windows Update avrebbe potuto erroneamente sovrascrivere l’ultima versione del driver con un aggiornamento precedente.

