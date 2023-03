AMD annuncia EPYC Embedded 9004, CPU avanzate fino a 96 core

Mentre i benchmark di AMD Ryzen 7 7800X3D stupiscono tutti, la società di Lisa Su annuncia oggi il debutto della nuova linea di processori EPYC Embedded 9004. Si tratta della quarta generazione di CPU con architettura Zen4 sviluppata appositamente per reti integrate, sicurezza/firewall e sistemi di archiviazione nel cloud e nell’elaborazione aziendale, nonché server edge industriali per la fabbrica.

AMD svela i nuovi EPYC Embedded

I processori AMD EPYC Embedded serie 9004 si basano sui core Zen 4 prodotti su nodo a cinque nanometri e combinano velocità e prestazioni ottimizzate, riducendo infine i costi energetici. L’intera gamma è proposta dai dieci processori che vedete nella tabella sottostante, con opzioni che vanno da 16 a 96 core e profilo TDP da 200 a 400 W.

Con queste specifiche, le CPU EPYC Embedded 9004 si rivelano perfette per produttori di sistemi concepiti per ambienti sicuri, specialmente in ambito sicurezza informatica, archiviazione cloud e server industriali. Tra le tecnologie chiave figurano:

Non-Transparent Bridging (NTB) : tecnologia per migliorare l’affidabilità del sistema consentendo lo scambio di dati tra due CPU ridondanti

: tecnologia per migliorare l’affidabilità del sistema consentendo lo scambio di dati tra due CPU ridondanti Dual Serial Peripheral Interface (SPI) : supporto a due ROM off-chip per avvii protetti del sistema

: supporto a due ROM off-chip per avvii protetti del sistema Non-Volatile Dual In-Line Memory Module (NVDIMM): memoria ibrida composta da DRAM e memoria Flash per conservare i dati dopo un’interruzione dell’alimentazione del sistema

La disponibilità è assicurata per sette anni, al fine di soddisfare i requisiti di lunga durata e supporto.

Rajneesh Gaur, vicepresidente aziendale e direttore generale della divisione Embedded Solutions Group, ha dichiarato:

“Supportando l’affidabilità di livello aziendale, i processori AMD EPYC Embedded serie 9004 sono destinati a carichi di lavoro pesanti, sistemi embedded sempre attivi che richiedono prestazioni di elaborazione e agilità I/O eccezionali in un profilo ottimizzato per la potenza.”

I processori AMD EPYC Embedded serie 9004 sono ora in fase di campionamento con spedizioni previste per aprile 2023.