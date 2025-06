AMD FSR 4 è stato provato su una RX 7900 XTX: ecco come gira

Un utente, noto come Virtual-Cobbler-9930, ha recentemente condiviso in rete i risultati dell’esperimento che un pò tutti aspettavano: l’abilitazione di FSR 4 di AMD su una GPU Radeon RX 7900 XTX, che è basata sulla precedente architettura RDNA 3. Ovviamente, l’operazione è stata fatta in maniera “amatoriale”, avviando i titoli con determinati parametri, dato che FSR 4 non è ancora stato ottimizzato a dovere da parte dell’azienda di Sunnyvale per la precedente generazione di schede. I risultati hanno comunque mostrato come già adesso, gli utenti che posseggono una RX 7000, possono beneficiare immediatamente di una qualità di immagine superiore, seppur a una minor frequenza di fotogrammi.

AMD FSR 4 su RDNA 3 garantisce già più qualità di immagine, ma deve ancora essere ottimizzato

L’utente ha condotto le prove su tre giochi, ovvero Cyberpunk 2077, Oblivion Remastered e Marvel’s Rivals, utilizzando un sistema operativo Linux, sebbene abbia fornito alcune informazioni anche per Windows. Per abilitare FSR 4, è stato impiegato lo strumento Optiscaler per iniettare le DLL necessarie, sovrascrivendo FSR 3.1 e disabilitando la generazione di frame. I risultati sono promettenti, ma evidenziano anche alcune limitazioni dovute alle differenze architetturali.

Nei test su Cyberpunk 2077 a risoluzione 4K, FSR 4 ha raggiunto una media di 56,28 FPS contro gli 85,06 FPS di FSR 3.1, utilizzando la modalità qualità in entrambi i casi. Nonostante il calo di FPS, la qualità dell’immagine con FSR 4 è risultata nettamente superiore, superando persino il rendering nativo in alcuni scenari. In Oblivion Remastered, FSR 3.1 offre FPS più elevati, ma genera artefatti visivi che FSR 4 riduce significativamente, con un impatto sulle prestazioni del 20-30%. Gli utenti possono mitigare questa perdita attivando la modalità bilanciata o la generazione di frame.

In Marvel’s Rivals, un titolo eSport più frenetico, AMD FSR 4 raggiunge 41 FPS contro i 74 FPS di FSR 3.1, ma il miglioramento visivo non giustifica pienamente la perdita di fluidità.

In conclusione, abilitare FSR 4 su GPU RDNA 3 è possibile, ma attualmente comporta un compromesso tra qualità visiva e prestazioni, a causa della mancanza di un’ottimizzazione che permetta di sfruttare al meglio gli acceleratori IA INT8 di RDNA 3.

Bisognerà quindi attendere che AMD abiliti ufficialmente FSR 4 con una futura versione dei driver, per poter avere un incremento migliore in termini di FPS. Come già anticipato prima dalle varie notizie, l’azienda ha già riferito di star lavorando per far in modo di abilitare in maniera adeguata la nuova tecnologia di upscaling sulle Radeon RX 7000.