AMD FSR 4: grande passo in avanti rispetto a FSR 3.1

AMD FSR 4 è la nuova tecnologia di upscaling di AMD, che sfruttando gli acceleratori IA delle nuove Radeon RX 9070, e prossimamente probabilmente anche delle Radeon RX 7000, riesce a garantire una qualità di immagine superiore rispetto FSR 3.1, come anche evidenziato in un nuovo confronto, che include pure il DLSS 4 di Nvidia.

AMD FSR 4: grossi passi avanti da FSR 3.1

Utilizzando l’hardware per l’accelerazione IA, AMD FSR 4 risulta naturalmente più pesante di FSR 3.1, che invece si affida unicamente ad algoritmi software. Nel confronto riportato su Wccftech, si vede come su Ratchet & Clank: Rift Apart la nuova tecnologia è più lenta in media dell’8% pur utilizzando il preset Prestazioni. La perdita di prestazioni corrisponde naturalmente a una maggior qualità visiva, aspetto carente nella passata iterazione della tecnologia di upscaling.

Tutti gli effetti particellari non presentano più alcun fastidioso effetto ghosting, o altri come superfici trasparenti, dettagli persi, migliorando molto la qualità anche negli oggetti con un basso movimento relativo i quali presentano ora dettagli migliorati nelle superfici. L’incremento più grande è stato tuttavia fatto nei movimenti complessi, dove vengono praticamente surclassate tutte le precedenti versioni di FSR.

Oltre a rappresentare una grande evoluzione da FSR 3.1, AMD FSR4 riesce anche a offrire una miglior qualità di immagine delle versioni DLSS meno recenti, le quali facevano uso del vecchio modello CNN, in determinati scenari in cui sono presenti oggetti fermi o a bassa velocità. FRS4 non è però al livello del nuovo DLSS 4 e il relativo modello Trasformer, dove il concorrente ha chiaramente alzato ulteriormente l’asticella, seppur il lavoro fatto da parte dell’azienda di Sunnyvale rimane ottimo e piuttosto soddisfacente.

Attualmente, FSR 4 è appannaggio delle nuove Radeon RX 9070 con architettura RDNA4, che ha la potenza computazionale necessaria per riuscire a far funzionare in maniera adeguata la tecnologia ma, come affermato da un ingegnere di AMD, l’azienda ha intenzione di ottimizzarlo per sfruttare gli acceleratori IA di RDNA 3 e portarlo così prossimamente anche sulle schede della generazione passata, dove può sicuramente funzionare altrettanto bene.