AMD: le Radeon RX 9070 supporteranno ROCm

Come ci si poteva aspettare, AMD ha annunciato l’aggiunta del supporto per ROCm, uno stack software che permette l’utilizzo e la programmazione delle unità di elaborazione grafica incluse nelle GPU, anche sulle nuove schede video RDNA 4 Radeon RX 9070.

Le nuove AMD Radeon RX 9070 supporteranno ROCm

Dopo che ieri AMD ha svelato la sua nuova gamma di schede video Radeon RX 9070, l’azienda ha tenuto a confermare che il supporto ROCm sarà già presente fin da subito, tranquillizzando quegli utenti che, stando alle voci, presumevano già che le schede RDNA 4 non avrebbero avuto da subito tale supporto.

ROCm permette di gestire, programmare e utilizzare le unità di calcolo parallelo, per eseguire anche carichi di lavoro che riguardano l’intelligenza artificiale. La conferma arriva direttamente dal vicepresidente che si occupa di dirigere il reparto software IA, il quale ha mostrato una schermata dove viene eseguito lo stack sulle nuove schede, in risposta a una notizia di Phoronix che affermava l’assenza del supporto al lancio.

Secondo il vicepresidente, AMD ha inizialmente esitato nel rivelare il supporto ROCm, cambiando successivamente idea e decidendo di mostrare un campione RX 9070 in esecuzione sullo stack. Gli sviluppatori si sono concentrati molto sul miglioramento delle prestazioni, nel tentativo di raggiungere i livelli di CUDA, la controparte di Nvidia. Lo stack ROCm è di recente molto usato dagli utenti proprio per la crescita delle applicazioni IA, per cui molti di essi utilizzano le GPU di fascia alta per eseguire i carichi di lavoro in locale, a dimostrazione che ROCm sta anche crescendo per quanto riguarda l’adozione.

C’è anche molta attesa da parte della nuova serie di GPU Radeon RX 9070, le quali potrebbero rappresentare un’interessante alternativa ai prezzi elevati Nvidia, anche grazie alle migliorie apportate con RDNA 4, che dovrebbe garantire prestazioni maggiori a risoluzioni elevate in ray tracing, oltre che far uso per la prima volta dell’IA nelle operazioni di supersampling e upscaling con FSR 4.