AMD prepara il supporto alle GPU RDNA 4 sul kernel Linux

Le GPU AMD RDNA 4 dovrebbero debuttare tra poco tempo, con diverse novità attese per quanto riguarda le funzionalità grafiche che per adesso la fanno da padrona nel settore, come il Ray Tracing. Proprio quest’ultimo dovrebbe essere profondamente rivisto nella nuova architettura, in modo da rendere la nuova generazione competitiva anche per quanto riguarda questo fattore, che è sempre stato un punto debole per le serie Radeon più moderne. A indicare un debutto vicino è ora anche la presenza dei nuovi driver sul kernel Linux, che si prepara al supporto con nuove funzionalità pensate per la nuova generazione di schede video.

I driver AMD RDNA 4 arrivano sul kernel Linux

AMD ha da poco presentato del codice con nuove funzionalità per il driver grafico destinato ai componenti kernel AMDGPU e AMDKFD. Si tratta di novità pensate per la prossima versione del kernel Linux, vale a dire la 6.11, che verranno già introdotte nel cosiddetto periodo di merge window, ovvero dove vengono raggruppate tutte le modifiche programmate dai collaboratori.

I nuovi aggiornamenti driver AMDGPU/AMDKFD, destinati alla prossima versione del kernel Linux, preparano di fatto il supporto alla nuova generazione di schede video RX 8000. Il componente AMDGPU prevede ora il supporto DCN 4.0.x, GC 12.0 con cui si introduce il supporto al nuovo hardware RDNA 4, o GFX12, GMC 12.0 e aggiornamenti per SMU 13, oltre al supporto per MES 12 e diversi altri aggiornamenti che riguardano tecnologie hardware. Non mancano novità anche per RDNA 3.5, relative alle nuove CPU IA Ryzen AI 300.

Il nuovo driver AMDGPU per il kernel Linux apporta anche alcune correzioni per quanto riguarda il componente DP MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), oltre che al cursore, al flush HDP per piattaforme con dimensioni di pagina superiori a 4K e diversi altri cambiamenti.

Oltre a ciò, viene migliorato il supporto per le APU Ryzen, mentre il codice del kernel Linux 6.11 consente adesso allocazioni vRAM contigue, semplificando la gestione della vRAM installata sulla GPU integrata delle APU.

Tutti i dettagli riguardo le nuove funzionalità introdotte sono stati riportati in una pagina dedicata. Le nuove schede video AMD dovrebbero arrivare nel giro di tre mesi.