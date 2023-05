AMD Radeon RX 7600: nuova scheda per giocare a 1080p

A distanza di pochi giorni dall’annuncio di NVIDIA, AMD ha svelatola nuova Radeon RX 7600. La scheda video, basata sull’architettura RDNA 3 come le Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT, offre prestazioni migliori nell’esecuzione dei giochi a risoluzione 1080p, ma può gestire anche titoli a 1440p con qualche compromesso. Sarà in vendita da domani.

AMD Radeon RX 7600: specifiche e prezzo

Come le “sorelle maggiori”, la Radeon 7600 RX è basata sull’architettura RDNA 3, quindi è stato adottato un design a chiplet. In dettaglio, la scheda ha un Graphics Compute Die (GCD) a 5 nanometri e due Memory Cache Die (MCD) a 6 nanometri per un totale di 13,3 miliardi di transistor. Integra 32 Compute Unite, 2.048 Stream Processor, 32 Ray Accelerator e 64 AI Accelerator. La frequenza è compresa tra 2.250 e 2.655 MHz. Sulla scheda ci sono 8 GB di memoria GDDR6 con bus a 128 bit. Il TBP (Typical Board Power) è 165 Watt.

La Radeon RX 7600 occupa due slot. Sul retro ci sono tre DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1a. L’alimentazione arriva dallo slot PCI Express 4.0 e dal connettore a 8 pin. AMD consiglia un alimentatore da almeno 550 Watt. In base ai dati forniti dal produttore, la scheda offre prestazioni 1080p fino al 29% superiori a quelle della Radeon RX 6600 e fino al 34% superiori a quelle della NVIDIA GeForce RTX 3060.

La Radeon RX 7600 può essere utilizzata anche alla risoluzione 1440p, sfruttando la tecnologia Fidelity FX Super Resolution, ma per superare i 60 fps è necessario ridurre i dettagli grafici. Il prezzo della nuova scheda video è 309 euro, quindi solo 26 euro in meno della NVIDIA GeForce RTX 4060. Domani saranno disponibili le versioni custom di ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, Sapphire, PowerColor, Vastarmor, XFX e Yeston.