NVIDIA annuncia le nuove GeForce RTX 4060

A distanza di un mese dall’annuncio della GeForce RTX 4070, NVIDIA svela due nuove schede video per giocare alla risoluzione 1080p. Le GeForce RTX 4060 e RTX 4060 Ti portano a sei il numero totale di modelli della serie RTX 40. Le new entry saranno disponibili in Italia a partire dal 24 maggio.

GeForce RTX 4060 e RTX 4060 Ti: specifiche e prezzi

Le due schede video sono ovviamente basate sull’architettura Ada Lovelace e supportano tutte le tecnologie della serie, tra cui ray-tracing in tempo reale di terza generazione e DLSS (Deep Learning Super Sampling) 3. Altre caratteristiche comuni sono il supporto per PCI Express 4.0, occupazione di due slot, uscite HDMI e DisplayPort (tre).

La GeForce RTX 4060 integra 3.072 CUDA Core con frequenze base di 1,83 GHz e massima di 2,46 GHz. Verrà offerta con 8 GB di memoria GDDR6. La GeForce RTX 4060 Ti integra invece 4.352 CUDA Core con frequenze base di 2,31 GHz e massima di 2,54 GHz. Verrà offerta con 8 o 16 GB di memoria GDDR6.

Secondo NVIDIA, la GeForce RTX 4060 Ti offre prestazioni fino a 1,7 volte superiori alla GeForce RTX 3060 Ti, ma consuma in media 140 Watt contro i 197 Watt del modello precedente. Il consumo medio della GeForce RTX 4060 è 110 Watt (quello della GeForce RTX 3060 è 170 Watt).

Le due schede potranno essere acquistate dai partner di NVIDIA, tra cui ASUS, Colorful, Gainward, GALAX, GIGABYTE, INNO3D, KFA2, MSI, Palit, PNY e ZOTAC. Il primo modello ad arrivare sul mercato (24 maggio) è la GeForce RTX 4060 Ti con 8 GB di memoria. Il prezzo è 449 euro. Le GeForce RTX 4060 Ti da 16 GB e RTX 4060 saranno disponibili a luglio. I prezzi sono 499 dollari (non è noto il prezzo in euro) e 335 euro, rispettivamente.