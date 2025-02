AMD Radeon RX 9000: prezzi aggressivi per competere con Nvidia

Come ormai anche confermato da AMD stessa, le nuove GPU Radeon RX 9000 verranno lanciate il prossimo mese, con una nuova nomenclatura che segue lo schema Nvidia. Stando alle varie indiscrezioni che continuano a circolare, l’azienda potrebbe vendere la nuova a generazione a prezzi molto aggressivi per competere maggiormente nella fascia media con Nvidia.

AMD Radeon RX 9000: trapelano i prezzi della nuova generazione

Attualmente, Nvidia domina in assoluto la fascia alta delle GPU con la sua nuova architettura Blackwell, di conseguenza AMD vuol aggredire la fascia medio-alta con le sue nuove proposte, sottoforma della nuova generazione RX 9000. Dopo il silenzio di inizio anno, in cui ci si aspettava già un lancio dei nuovi modelli, l’azienda non ha proferito alcuna parola in merito ai dettagli della sua nuova generazione. Ma ora che il lancio effettivo è molto più vicino diversi rumor hanno svelato che l’azienda avrebbe deciso i prezzi per i modelli RX 9070 e 9070 XT.

Naturalmente non c’è ancora nulla di ufficioso, motivo per cui è necessario prendere tutto ciò con le dovute pinze. A ogni modo, come riportato su IT Home, il prezzo aggressivo che AMD avrebbe deciso per la RX 9070 potrebbe addirittura intaccare le vendite della RX 7800 XT, l’attuale proposta di fascia medio-alta della passata generazione, per cui verrà interrotta la fornitura nel terzo trimestre di quest’anno, con un avviso di interruzione della produzione a gennaio.

Si tratta di una decisione che consente ovviamente alle nuove AMD RX 9070 di vendere in maniera adeguata, senza che ci sia della concorrenza interna tra vecchi e nuovi modelli. Venendo ai prezzi, proprio i modelli top di gamma dovrebbero avere un prezzo di lancio tra i 500$ e i 600$, seguendo il prezzo di lancio della RX 7800 XT. Ciò troverebbe anche conferma dal fatto che, come affermato dall’azienda, i modelli di fascia “70” competeranno con le corrispettive varianti di fascia “70” di Nvidia.

La RX 9070 XT, ovvero la GPU RDNA 4 più potente e veloce, equipaggiata con il chip grafico Navi 48, avrà quindi probabilmente un prezzo di 600$, mentre la meno potente RX 9070 potrebbe invece essere venduta a 500$.

Trattandosi tuttavia di pure speculazioni, bisognerà attendere i prossimi giorni o direttamente il lancio ufficiale di AMD, per avere conferma di questa indiscrezioni.