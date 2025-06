AMD Radeon RX 9060 XT già disponibile su Amazon: ecco i prezzi

AMD rende ufficialmente disponibile Radeon RX 9060 XT, l’ultima GPU della gamma RX 9000 basata sull’architettura RDNA 4, progettata per offrire ottime prestazioni ma a un prezzo molto conveniente per i giocatori, per il gioco alle risoluzioni 1080p e 1440p. Disponibile in due varianti, da 8GB a 399 dollari e 16GB a 349 dollari, la nuova scheda video va a competere con Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, venduta però a un prezzo più alto.

AMD: la Radeon RX 9060 XT è ufficialmente disponibile all’acquisto

Come ormai sanno tutti, AMD Radeon RX 9060 XT è equipaggiata con processore grafico Navi 44, un’unità che contiene al suo interno 32 Compute Units, 2.048 Stream Processors, 32 Ray Accelerators e 64 AI Accelerators.

Nonostante rimanga in media dietro alla Radeon RX 7700 XT della precedente generazione, seppur di poco, la RX 9060 XT riesce in alcune situazioni a superare la concorrente RTX 5060 Ti. Tuttavia, il ray tracing rimane un punto debole rispetto alle schede Nvidia basate su GB206, dove AMD fatica a tenere il passo. Nonostante ciò, la scheda è particolarmente conveniente, specie rispetto la 5060 base, che viene ampiamente superata nelle prestazioni.

Disponibile in due configurazioni, la versione da 8GB si trova in Italia a 319€, mentre quella da 16GB a 399€, rivolgendosi chiaramente agli utenti che vogliono spendere il meno possibile.

Se vi state domandando perché scegliere Radeon RX 9060 XT, ciò dipenderà ovviamente dalla vostra disponibilità. Se per voi il ray tracing non è importante e potete farne benissimo a meno, la soluzione di AMD è quella che fa per voi, dato il prezzo estremamente conveniente. Anche la presenza di FSR 4 permette di aumentare ulteriormente i fotogrammi, garantendo comunque un’ottima qualità, superiore a FSR 3.2 della passata generazione.

In caso contrario, dove la disponibilità lo permette, la 5060 Ti rappresenta l’opzione più valida per via delle sue prestazioni in media superiori di un buon 22%, specie nel ray tracing, che risulta sempre impegnativo per l’hardware.