AMD Radeon RX 9060 XT rimane dietro alla 7700 XT su Time Spy

Nonostante si tratti ancora di benchmark iniziali, eseguiti con i driver in versione beta, AMD Radeon RX 9060 XT non sembra essere all’altezza delle attese rimanendo dietro la RX 7700 XT nelle prime prove su Time Spy. Ma nonostante ciò, la scheda rimane comunque da subito una soluzione molto conveniente, caratterizzata da un prezzo di lancio veramente competitivo di 349$, specie per il quantitativo VRAM che raggiunge ben 16GB, molto utile a risoluzione 1440p.

I test sono stati condivisi da un utente in rete, il quale ha avuto occasione di provare una XFX Swift RX 9060 XT 16 GB prima del lancio ufficiale. La scheda è stata quindi sottoposta al benchmark 3D Mark Time Spy, una piattaforma affidabile per valutare le prestazioni delle GPU. Utilizzando i driver beta 25.6.1, non essendo ancora disponibili driver ufficiali, la RX 9060 XT ha ottenuto un punteggio di 16.333 punti a velocità di clock standard, un risultato paragonabile a quello della RX 7700 XT. Con un overclock di 200 MHz, un undervolt di -40mV e +10% di power limit, la scheda ha raggiunto i 17.069 punti, rimanendo leggermente inferiore alla RX 7700 XT, ma comunque competitiva.

Sono anche stati eseguiti delle prove su un titolo come Black Myth: Wukong, dove AMD Radeon RX 9060 XT supera i 60 FPS a 1080p con impostazioni grafiche alte e circa 35 FPS con se viene selezionato il preset cinematografico, ma con ray tracing disattivato. Questi risultati sono stati ottenuti abbinando la GPU a una CPU Ryzen 5 5600, le prestazioni potrebbero quindi significativamente migliorare con processori più potenti come il Ryzen 7 9800X3D o 7800X3D.

Nonostante la memoria non sia overcloccabile, il maggiore quantitativo di VRAM rende la RX 9060 XT una scelta interessante per chi ha intenzione di giocare ma cerca al tempo stesso un compromesso abbastanza buono tra prestazioni e prezzo. Non resta quindi che attendere i primi benchmark per vedere se la situazione migliora ulteriormente con i driver in versione stabile.