AMD Radeon RX 9070 XT supera la 5070 Ti con gli ultimi driver

L’ultimo aggiornamento driver rilasciato da AMD per le Radeon, vale a dire Adrenalin 25.6.3, ha apportato ulteriori ottimizzazioni alla Radeon RX 9070 XT consentendo alla nuova top di gamma di superare completamente la RX 5070 Ti di Nvidia, che si trova ora dietro in quasi tutti gli scenari.

AMD Radeon RX 9070 XT supera la 5070 Ti in tutti gli scenari con i driver Adrenalin più recenti

Al lancio, AMD Radeon RX 9070 XT risultava circa il 2,5% dietro rispetto la RTX 5070 Ti con i driver Adrenalin 25.3.1. L’aggiornamento alla versione 25.6.3 ha tuttavia ottimizzato ulteriormente la GPU, che nei test condotti da Hardware Unboxed dimostra adesso di poter stare davanti a RTX 5070 Ti del 3% in media a 1440p, equivalendosi a risoluzione 4K.

I miglioramenti sono persino più evidenti in titoli specifici come Delta Force, dove la RX 9070 XT è ora il 14% più veloce rispetto alla concorrente Nvidia, mentre in Counter-Strike 2 e Spider-Man Remastered il vantaggio è rispettivamente del 23% e del 27%. In media, la top di gamma AMD ha ottenuto un incremento prestazionale del 9% a 1440p e del 4% in 4K su 16 giochi testati, dimostrando un miglioramento evidente con l’aggiornamento dei driver.

La RX 9070 XT è una scheda ancora più appetibile

Con l’aggiornamento dei driver, AMD Radeon RX 9070 XT risulta più conveniente del lancio, grazie al prezzo competitivo che permette di acquistarla anche a 690€, rispetto la fascia dei 1000€ su cui si trova attualmente la RX 5070 Ti.

Nonostante i progressi tuttavia, è importante notare che i test riguardano principalmente le operazioni di rasterizzazione. Il ray tracing è infatti ancora appannaggio di Nvidia, che con la 5070 Ti mantiene un significativo vantaggio. Ciò non toglie però valore al balzo significativo compiuto dalla RX 9070 XT, che la rende la rende una scelta eccellente per quei giocatori che cercano un’ottima soluzione per giocare in 2K, senza alcun problema.

Se quindi siete alla ricerca di una GPU, la RX 9070 XT può quindi rappresentare una scelta molto sensata e conveniente, soprattutto alla luce del prezzo.

La nuova versione del driver rilasciata da AMD è opzionale, se quindi siete possessori della GPU e volete beneficiare delle ultime ottimizzazioni, potete scaricarlo da qui.