AMD: RX 9070 XT più veloce di RX 7900 GRE del 42% in 4K

Proprio oggi, AMD ha tenuto una conferenza stampa ufficiale in Cina, anticipando l’evento pomeridiano occidentale per la presentazione delle nuove schede per quanto riguarda i dettagli prestazionali e i prezzi. L’azienda ha confermato un enorme balzo prestazionale rispetto i modelli della passata generazione per quanto riguarda le risoluzioni più elevate, come il 4K, situazione dove la RX 9070 XT sembra segnare il miglioramento più elevato rispetto la RX 7900 GRE.

AMD Radeon RX 9070 XT nettamente più veloce di RX 7900 GRE in 4K

Alla conferenza stampa, AMD ha ufficialmente affermato che la nuova RX 9070 XT riesce a essere più veloce di un grosso 42% in risoluzione 4K in paragone alla RX 7900 GRE, con impostazioni grafiche al massimo. Si tratta di una cifra che, nello speficico, è rappresentativa di una media su 30 titoli.

L’azienda ha anche condiviso le cifre ufficiali nel confronto con altre GPU, le quali includono anche paragoni con la 3080, la 3090 e ulteriori schede della passata generazione Radeon, che riportiamo di seguito:

RX 9070 XT vs RX 7900 GRE: +38% in 2K , +42% in 4K con impostazioni ultra

vs RX 7900 GRE: , con impostazioni ultra RX 9070 XT v s RX 6900 XT: +51% in 4K con impostazioni massime

s RX 6900 XT: con impostazioni massime RX 9070 XT vs RTX 3090: +26% in 4K con impostazioni massime

vs RTX 3090: con impostazioni massime RX 9070 vs RX 7900 GRE: +20% in 2K , +21% 4K con impostazioni ultra

vs RX 7900 GRE: , con impostazioni ultra RX 9070 vs vs RX 6800 XT: +38% in 4K con impostazioni massime

vs vs RX 6800 XT: con impostazioni massime RX 9070 vs RTX 3080: +26% in 4K con impostazioni massime

Queste sono le uniche informazioni condivise da AMD sulle nuove RX 9070 nei suoi canali social ufficiali e maggiori dettagli arriveranno più avanti. È anche stato confermato che le nuove schede verranno lanciate nel mercato il 6 marzo, con i preordini che inizieranno a breve per il mercato occidentale, ma sono già disponibili a partire da oggi nel mercato cinese.

Ricordiamo che la RX 9070 XT è dotata del chip grafico Navi 48 da 4096 core, accompagnati da 16GB di RAM GDDR6 e un TBP (Total Board Power) di 304W, mentre la versione base possiede la versione meno potente dello stesso chip grafico, con 3584 core e la stessa configurazione memoria, con un TBP di 220W.