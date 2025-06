AMD Ryzen 5 7400: in arrivo la nuova variante con iGPU

AMD continua a espandere la sua precedente serie processori Ryzen 7000, basati sull’architettura Zen 4, introducendo il nuovo Ryzen 5 7400, una variante con grafica integrata del già esistente Ryzen 5 7400F di cui le specifiche tecniche sono state rese note da un documento di spedizione NBD scoperto dall’insider @Olrak29_, dove sono anche comparse info relative alla prossima serie Ryzen AI Refresh “Gorgon Point”.

AMD Ryzen 5 7400: nuova CPU economica per la serie 7000

Dopo il lancio del Ryzen 5 7400F, avvenuto in sordina all’inizio del 2025, AMD torna a proporre una nuova CPU della serie 7000 per la piattaforma AM5. Secondo il documento di spedizione,

il Ryzen 5 7400 si distingue dal fratello minore per la presenza della iGPU, assente nella variante 7400F, come anche suggerisce la lettera finale dopo il numero modello e il codice prodotto della CPU.

AMD Ryzen 5 7400: le specifiche

Differendo soltanto per la presenza della iGPU, AMD Ryzen 5 7400 condivide molte caratteristiche con il 7400F, mantenendo un TDP di 65W e le stesse frequenze. Le specifiche tecniche complete includono:

Configurazione da 6 core e 12 thread

Frequenza base di 3.7 GHz e massima di 4.7 GHz

Cache L3: 32 MB

Prezzo e disponibilità

Mentre Ryzen 5 7400F aveva in Cina a un prezzo abbastanza competitivo di soli $115, risultava decisamente meno disponibile nei mercati nordamericani ed europei. AMD Ryzen 5 7400 dovrebbe avere invece un prezzo leggermente più alto, nell’ordine di $125-$135, per via della presenza della grafica integrata. L’azienda deve anche confermare la data precisa di rilascio del nuovo modello, che tuttavia dovrebbe avvenire a breve nei principali mercati globali.

Insieme al fratello minore, il 7400 rappresenterà una delle varianti più economiche della serie Ryzen 7000. La iGPU integrata lo rende perfetto per i sistemi da lavoro o casalinghi, destinati ad attività leggere come la semplice navigazione su internet, la fruizione multimediale di video o musica, ma anche l’editing di base di foto e video. Tutte attività che non richiedono per forza una GPU dedicata, rispetto ad altri scenari più onerosi.