AMD Ryzen 5000 C: processori veloci per Chromebook

AMD ha annunciato nuovi processori per Chromebook. La serie Ryzen 5000 C, inizialmente composta da quattro modelli, consente di incrementare le prestazioni senza incidere eccessivamente sull’autonomia. I primi dispositivi con le nuove CPU sono Acer Chromebook Spin 514 e HP Elite c645 G2 Chromebook.

AMD Ryzen 5000 C: potenza per Chromebook

I Chromebook hanno ottenuto una grande successo di vendite soprattutto nel settore Education, ma negli ultimi anni è aumentato anche l’interesse da parte delle aziende. È quindi necessario offrire prestazioni maggiori per consentire l’esecuzione software più impegnativi. I nuovi processori AMD Ryzen 5000 C sono basati sull’architettura Zen 3 a 7 nanometri e offrono performance nettamente superiori a quelle della precedente generazione (Ryzen 3000 C).

I quattro modelli sono:

Ryzen 7 5825C : 8 core/16 thread, frequenze fino a 2/4,5 GHz, GPU Vega 8 core, TDP 15 Watt

: 8 core/16 thread, frequenze fino a 2/4,5 GHz, GPU Vega 8 core, TDP 15 Watt Ryzen 5 5625C : 6 core/12 thread, frequenze fino a 2,3/4,3 GHz, GPU Vega 7 core, TDP 15 Watt

: 6 core/12 thread, frequenze fino a 2,3/4,3 GHz, GPU Vega 7 core, TDP 15 Watt Ryzen 3 5425C : 4 core/8 thread, frequenze fino a 2,7/4,1 GHz, GPU Vega 6 core, TDP 15 Watt

: 4 core/8 thread, frequenze fino a 2,7/4,1 GHz, GPU Vega 6 core, TDP 15 Watt Ryzen 3 5125C: 2 core/4 thread, frequenze fino a 3/3 GHz, GPU Vega 3 core, TDP 15 Watt

I processori supportano memorie LPDDR4X, SSD PCIe 3.0 e connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e LTE. Rispetto alla precedente generazione, AMD promette un incremento prestazionale fino al 67% nella navigazione con Chrome, fino al 107% in multitasking e fino all’85% nell’elaborazione grafica.

Come detto, i primi due Chromebook annunciati sono quelli di Acer e HP che arriveranno sul mercato nel terzo e secondo trimestre, rispettivamente. I prezzi base sono 749,00 euro (Acer Chromebook Spin 514) e 559,00 dollari (HP Elite c645 G2 Chromebook).