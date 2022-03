AMD Ryzen 7 5800X3D in vendita dal 20 aprile

AMD ha comunicato che il processore Ryzen 7 5800X3D sarà disponibile a partire dal 20 aprile. La CPU, annunciata al CES 2022 di Las Vegas insieme ai Ryzen 6000 Mobile, è la prima del produttore statunitense con tecnologia V-Cache. AMD ha inoltre svelato altri sei processori desktop e aggiunto il supporto per i Ryzen 5000 ai chipset serie 300.

Ryzen 7 5800X3D: prima CPU con V-Cache

Il Ryzen 7 5800X3D condivide ovviamente molte caratteristiche con gli altri processori della serie, in particolare con il Ryzen 7 5800X. C’è tuttavia un’importante differenza, ovvero 64 MB di cache L3 aggiuntiva che porta il totale a 96 MB. AMD ha utilizzato la tecnologia V-Cache per posizionare i chip SRAM sugli otto core della CPU. Il TDP è lo stesso del Ryzen 7 5800X (105 Watt), in quanto sono state leggermente ridotte le frequenze di clock (base 3,4 GHz e turbo 4,5 GHz).

I 64 MB di cache L3 aggiuntivi hanno permesso di incrementare le prestazioni gaming del 15% rispetto al Ryzen 7 5900X. Il nuovo Ryzen 7 5800X3D sarà in vendita dal 20 aprile (senza dissipatore). Il prezzo è 449 dollari. Gli utenti potranno installarlo sulle schede madri con socket AM4 e chipset AMD 300, 400 e 500. Confermato quindi il supporto dei Ryzen 5000 da parte dei chipset serie 300 (ma serve un BIOS con AGESA 1.2.0.7).

Il produttore ha inoltre annunciato sei nuovi processori, tre Ryzen 5000 e tre Ryzen 4000, basati rispettivamente sulle architetture Zen 3 e Zen 2. I primi tre sono Ryzen 7 5700X (otto core con frequenza massima di 4,6 GHz), Ryzen 5 5600 (sei core con frequenza massima di 4,4 GHz) e Ryzen 5 5500 (sei core con frequenza massima di 4,2 GHz). Gli altri tre sono Ryzen 5 4600G (sei core con frequenza massima di 4,2 GHz e GPU integrata), Ryzen 5 4500 (sei core con frequenza massima di 4,1 GHz) e Ryzen 3 4100 (quattro core con frequenza massima di 4 GHz). I prezzi sono compresi tra 299 e 99 dollari. Saranno in vendita dal 4 aprile.