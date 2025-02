AMD Ryzen 7 9800X3D: crash diffusi con le schede madri ASRock

AMD Ryzen 7 9800X3D, uno dei nuovi modelli facenti parte della gamma con cache aggiuntiva, sta riscontrando numerosi problemi di crash che si verificano in particolare con la schede madri ASRock. Si tratta dell’ennesimo problema tecnico che colpisce questi processori, dopo che di recente un utente, possessore dello stesso modello di CPU, aveva riportato in rete che questa si fosse improvvisamente bruciata insieme al socket a seguito di uno spegnimento improvviso del sistema, dovuto sicuramente a dei parametri anomali.

AMD Ryzen 7 9800X3D colpito da crash diffusi con le schede madri ASRock

Le anomalie che colpiscono il Ryzen 7 9800X3D non sarebbero isolate, dato che i crash sono stati segnalati da più utenti in rete, con un problema che sembra sia comune alle schede madri ASRock, seppur tuttavia non affatto esclusivo.

Non si tratta ovviamente di una buona notizia per l’azienda di Sunnyvale, che in questo modo rischia di passare un periodo praticamente identico a quello attraversato da Intel con qualche lotto difettoso delle precedenti CPU Raptor Lake, affette da problemi di ossidazione e instabilità, poi corretti sia in fonderia che con il rilascio di nuovi microcodici. In particolare, i processori della serie X3D sono anche piuttosto difficili da trovare, per via della richiesta elevata, di conseguenza problematiche come queste potrebbero colpirne duramente le vendite e la relativa fascia di mercato che sono stati in grado di conquistare finora.

La cosa più grave, tuttavia, è che i Ryzen 7 9800X3D venduti di recente risultavano già difettosi all’apertura, oppure smettevano di funzionare dopo pochi giorni. Ciò vuol dire che chiunque acquisti un processore del genere adesso, può correre il rischio di riscontrare il problema e le cause non sono ancora per nulla note. Tutt’ora, le segnalazioni ammontano a 40 CPU affette dalla problematica, tra cui sono anche inclusi quattro modelli Ryzen non dotati di 3D V-Cache, il che potrebbe anche essere un allarmante indizio che il problema sia comune ai processori con architettura Zen 5 in generale.

AMD, avendo già riconosciuto il problema, ha naturalmente consigliato di aggiornare da subito il BIOS della propria scheda madre all’ultima versione, come la 3.20 rilasciata da poco da ASRock, la quale pare avere dei correttivi per il problema. L’azienda deve tuttavia ancora rilasciare dichiarazioni ufficiali in merito, autorizzando richieste RMA relative ai guasti.