AMD Ryzen 9 9900X3D e 9950X3D verranno lanciati il 12 marzo

AMD ha finalmente svelato la data ufficiale di lancio dei suoi attesissimi processori Ryzen 9 9900X3D e Ryzen 9 9950X3D, dotati della tecnologia 3D V-Cache. Secondo quanto riportato, i due nuovi chip arriveranno sul mercato il 12 marzo 2025, una notizia che conferma le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e che segue il lancio delle recenti GPU top di gamma Radeon RX 9070.

I Ryzen 9 9900X3D e 9950X3D sono stati presentati da AMD per la prima volta al CES di gennaio, dove l’azienda aveva promesso un lancio entro il primo trimestre del 2025. Ora, grazie a una conferma ufficiale individuata dal noto insider “@harukaze5719”, viene anche reso noto il giorno preciso in cui i processori verranno resi disponibili, che corrisponde al 12 marzo.

Naturalmente, si tratta di un evento molto atteso da parte di quella fetta di utenza videoludica che è abitualmente cliente dell’azienda di Sunnyvale, soprattutto dopo il successo del Ryzen 7 9800X3D, che ha conquistato il mercato con le sue prestazioni eccellenti nei giochi e che è ancora molto richiesto tra il pubblico. I nuovi modelli offrono rispettivamente 12 e 16 core, con un incremento significativo della cache L3 grazie alla tecnologia 3D V-Cache di seconda generazione, come anche suggerito dal nome.

JD Pre-sale 9950X3D 9950X3D: 5599 RMB

*7950X3D: 5299 RMBhttps://t.co/a5O0eNcbYW — HXL (@9550pro) March 6, 2025

Ulteriori informazioni emerse delle nuove CPU X3D della serie 9000 di AMD riguardano anche i prezzi, resi noti da “@9950pro”, che ha fatto uso del plugin JD.com per monitorare i listini. Ryzen 9 9950X3D è stato individuato a 5599 RMB (circa 711€), mentre Ryzen 9 9900X3D a 4599 RMB (circa 584€). Dato che l’azienda non ha però ancora annunciato ufficialmente i prezzi di listino, i valori potrebbero sicuramente variare al lancio, specie in europa.

Dal punto di vista tecnico, AMD Ryzen 9 9900X3D sarà equipaggiato con 12 core suddivisi su due CCD (Core Complex Die), di cui uno con 64 MB di cache L3 aggiuntiva, per un totale che supera i 128 MB. Ryzen 9 9950X3D offrirà invece 16 core, mantenendo configurazione CCD e velocità di clock analoghi al modello precedente, ma con una potenza computazionale ancora maggiore. Entrambi i processori saranno compatibili con tutti i controller della piattaforma AM5, incluse le serie 600 e 800.