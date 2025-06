AMD trova il modo di ridurre l'uso di VRAM nelle Radeon

I ricercatori di AMD hanno sviluppato un’innovativa tecnica che consente di ridurre considerevolmente il consumo memoria per il rendering degli alberi 3D, un’operazione notoriamente complessa che richiede un elevata quantità di risorse. Grazie a una nuova tecnologia chiamata “Work Graphs”, l’azienda è riuscita a ridurre drasticamente l’utilizzo della VRAM, passando da 34,8 GiB a soli 51 KiB, ovvero ben 600.000 volte in meno.

AMD scopre come ridurre drasticamente l’uso di VRAM nelle Radeon

I modelli degli alberi risultano i più onerosi da calcolare e renderizzare, principalmente per la loro complessità geometrica. La creazione di modelli realistici richiede una grande quantità di dati, che va spesso a riempire la memoria delle GPU, rallentando le prestazioni, specialmente in applicazioni come i videogiochi o la realtà virtuale.

I ricercatori AMD sono tuttavia riusciti a risolvere questo annoso problema in maniera davvero brillante: invece di memorizzare tutti i dati geometrici, la GPU genera gli alberi in tempo reale utilizzando un insieme di regole predefinite. Questo metodo, chiamato procedural rendering ottimizzato, permette di alleggerire il carico sulla memoria, migliorando l’efficienza complessiva delle operazioni di calcolo.

AMD Work Graphs: l’innovazione che consente di rendere il calcolo grafico più efficiente

Work Graphs, come l’ha chiamata AMD, è una tecnica che organizza i calcoli della GPU in una struttura a grafo, da cui prende chiaramente il nome. Nello specifico, i singoli shader della GPU eseguono processi iterativi, suddividendo il lavoro in modo intelligente. L’approccio consente di ottimizzare l’uso della VRAM, rendendo il rendering degli alberi 3D non solo più veloce, ma anche incredibilmente efficiente in termini di risorse.

Confronto con Nvidia

A differenza della soluzione AMD, Nvidia adotta una strategia diversa utilizzando i mesh shaders, che suddividono il rendering in una pipeline geometrica programmabile a due fasi, a cui viene integrata l’intelligenza artificiale nel processo, con una tecnica chiamata predictive rendering. Questa tecnologia consente di upscalare pixel a bassa risoluzione, migliorando le prestazioni senza sacrificare la qualità visiva.

Vantaggi della soluzione AMD

Nonostante Work Graphs di AMD non sia ovviamente ancora disponibile per le GPU, è chiaro che consentirebbe vantaggi enormi liberando una grossa fetta di preziose risorse, specie in un periodo dove la grafica dei giochi è sempre più esosa in tal senso.