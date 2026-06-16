American Express acquisisce TheFork da Tripadvisor

American Express ha annunciato una proposta di acquisto di TheFork. La popolare piattaforma per prenotare i ristoranti è attualmente nelle mani di Tripadvisor. L’azienda di New York verserà 700 milioni di dollari in contanti. La transazione dovrà ovviamente ottenere il via libera dalle autorità antitrust.

American Express punta ai servizi di prenotazione

American Express aveva già acquisito Resy e Tock, due piattaforme statunitensi per la prenotazione online dei ristoranti. L’azienda di New York ha deciso ora di entrare nel mercato europeo con l’acquisizione di TheFork. Quest’ultima consente di prenotare in oltre 50.000 ristoranti in 11 paesi europei. American Express offrirà quindi complessivamente una rete di oltre 75.000 ristoranti.

TheFork, fondata nel 2007 (la sede si trova a Parigi), è stata acquistata da Tripadvisor nel 2014 per circa 150 milioni di dollari. L’azienda del Massachusetts aveva comunicato a febbraio l’intenzione di vendere la piattaforma. Ha quindi accettato l’offerta di 700 milioni di dollari.

American Express sottolinea che TheFork continuerà ad operare sotto l’attuale leadership, quindi non sono previsti cambiamenti al vertice dell’azienda. L’acquisizione incrementerà l’offerta per gli iscritti al Club Membership Rewards. Potranno quindi accumulare e riscattare punti con prenotazioni e pagamenti tramite app.

Rafa Marquez, Presidente degli International Card Services di American Express, ha dichiarato:

La ristorazione è uno dei modi più importanti in cui le persone interagiscono con il nostro marchio. Nel tempo, l’acquisizione proposta ci aiuterebbe ad arricchire il nostro modello Membership differenziato, offrendo ai titolari di carta più modi per scoprire, prenotare e accedere a ottimi ristoranti, aiutando al contempo i nostri partner a raggiungere più clienti e a far crescere le loro attività. TheFork ha costruito una piattaforma di successo in tutta Europa con solide relazioni nel settore della ristorazione, che andrebbero a completare le nostre capacità esistenti. Non vediamo l’ora di supportare la continua crescita di TheFork e di consolidare il suo successo, rafforzando al contempo la nostra presenza nel settore della ristorazione in tutta Europa.

La transazione dovrebbe essere chiusa entro fine 2026, se non ci saranno problemi con le autorità antitrust.