American Horror Stories: guarda la serie in streaming

American Horror Stories è la serie fortemente consigliata agli amanti delle emozioni forti: puoi iniziare subito a guardarla in streaming su Disney+, dove trovi nella loro forma completa le tre stagioni uscite fin qui. È uno spin-off antologico realizzato dai creatori di American Horror Story: ogni episodio racconta una storia diversa, cambiando ambientazione e protagonisti.

Guarda in streaming la serie American Horror Stories

Ci sono in totale 19 episodi nei quali immergersi, per altrettanti racconti da brividi, alcuni ispirati a eventi reali, altri a leggende metropolitane o classici della narrativa. Poiché è possibile vederli nell’ordine che si preferisce, ecco alcuni suggerimenti su quelli ritenuti tra i migliori in assoluto: Drive in (stagione 1, episodio 3), Ba’al (stagione 1, episodio 5), Bloody Mary (stagione 2, episodio 5), Daphne (stagione 3, episodio 2) e Ogan (stagione 3, episodio 4). Li trovi tutti sulla piattaforma.

Come si può facilmente immaginare, il contenuto ha ottenuto il rating 18+ che lo rende adatto solo a un pubblico adulto. Una curiosità: ogni episodio ha una sequenza di apertura di versa (ad eccezione dei primi due della prima stagione), creata da Elastic, lo stesso team che si è occupato de Il Trono di Spade. La serie ha ricevuto diversi premi, in particolare per il make up dei personaggi. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha ottenuto un voto medio pari al 66% da parte della critica e del 48% dagli spettatori.

È possibile attivare l’abbonamento a Disney+ e accedere all’intero catalogo in streaming della piattaforma con prezzi da soli 5,99 euro, scegliendo il piano Standard con pubblicità. Per chi lo desidera ci sono poi le opzioni Standard e Premium che includono funzionalità aggiuntive come il supporto alla risoluzione 4K, alla modalità HDR e la riproduzione in contemporanea su quattro dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.