Amplifica la rete e riduci le zone morte in casa con questo semplice dispositivo

Ti è mai capitato di fare una chiamata su WhatsApp e, passando da una stanza all’altra, di perdere il segnale? Oppure non sei riuscito a posizionare la smart TV o la console in camera da letto perché lì il segnale Wi-Fi prende poco? È un problema comune, anche perché in molte abitazioni ci sono tramezzi e mobili che ostacolano la diffusione del segnale. L’alternativa non è cambiare operatore (il problema rimarrebbe), ma acquistare il TP-Link WiFi 6 RE500X e avere quella copertura completa della connessione internet in ogni ambiente della tua casa. Approfitta dell’offerta su Amazon per acquistarlo con il 50% di sconto.

3 ragioni per scegliere il ripetitore TP-Link WiFi 6 RE500X

WiFi 6 ultraveloce fino a 1500 Mbps

Copertura potenziata con tecnologia OneMesh

Presenza della porta Gigabit Ethernet per dispositivi cablati

Streaming, gaming e smart working: tutto senza interruzioni

Il principale motivo per cui dovresti acquistare il TP-Link WiFi 6 RE500X è che supporta il Wi-Fi 6, lo standard di connessione più veloce e potente attualmente disponibile. Considera che quasi tutti i router forniti dagli operatori telefonici su cui puoi fare affidamento per la connessione internet di casa non prevedono questa tecnologia. Con il TP-Link WiFi 6 RE500X puoi quindi non solo amplificare la distribuzione del segnale, ma anche renderlo più potente minimizzando le interferenze così da raggiungere ogni angolo della casa.

Il vantaggio è duplice. Da una parte hai il segnale Wi-Fi in ogni stanza (anche nel sottoscala, in bagno e nel punto più lontano dal router), ma ottieni anche una connessione potente e stabile per guardare film e serie TV in streaming mentre il tuo partner lavora in smart working e i tuoi figli giocano online con la loro console. Con il TP-Link WiFi 6 RE500X tutti hanno la loro connessione senza dover rinunciare alla velocità e alla stabilità di cui hanno bisogno.

Ideale per chi…

Ha una casa grande o con muri spessi

Vuole streaming, videochiamate e gaming senza interruzioni

Cerca un dispositivo facile da configurare

Con l’offerta di oggi che ti permette di acquistare il TP-Link WiFi 6 RE500X a soli 39,99€ con il 50% di sconto, puoi fare davvero un affare per migliorare la qualità della connessione internet di casa.