Amplificatore Spark, dove lo sconto incontra il coupon

Basso o chitarra? In entrambi i casi hai una doppia occasione a portata di mano e non approfittarne oggi sarebbe un peccato. Difficilmente, infatti, potrai sposare insieme uno sconto e uno coupon su un amplificatore elettrico e se in famiglia qualcuno si diletta con la musica potrà sicuramente trovare in questo device un'ottima idea per il Natale.

Positive Grid Spark Guitar Amplifier: 40W di potenza sono la misura di uno strumento che vuol essere privato, per far vibrare meglio le proprie corde e divertirsi su effetti, emulazioni e accompagnamenti. L'amplificatore può infatti fare molto più: accordatore, importa brani da Spotify, sfrutta effetti ToneCloud, registra brani e addirittura diventa un amplificatore sfruttando la connessione bluetooth dello smartphone.

La parte più interessante è il prezzo. Si parte infatti da 329,95 euro per scendere a 249 euro grazie allo sconto di Natale. A tutto ciò si aggiunge un maxi-coupon da 60 euro che con un click abbatte il prezzo a soli 189 euro. In definitiva si ha a disposizione uno sconto pressoché nascosto che arriva al 57% che ti farà venire voglia di prendere subito il tuo strumento in mano.