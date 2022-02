Analisi di mercato sulle minacce online da qui al 2031

L’ente statunitense Market Research Intellect ha pubblicato una nuova ricerca intitolata Analysis and forecast of the Threat Intelligence Services market 2022.

La stessa, rappresenta una panoramica eccezionale per quanto concerne future minacce online e il settore intelligence da qui al 2031. Il rapporto va a suddividersi per diverse aree geografiche e settori, fornendo indicazioni varie per i svariati ambiti.

Ad accomunare un po’ tutti i settori però, vi è un trend che vede le minacce informatiche sempre più concrete su scala globale. L’accesso alla rete, a strumentazioni e conoscenze legate all’hacking, sembrano poter favorire vere e proprie “nuove generazioni” di pirati informatici.

Non solo casi isolati, ma un esercito di potenziali hacker saranno all’ordine del giorno da qui al 2031. Come è possibile contrastare efficacemente questa nuova concezione di Internet? Partire con un buon antivirus, di certo, è un modo per avere le spalle coperte.

Fenomeni legati all’hacking in crescita da qui al 2031: come contrastare tutto ciò?

Nel contesto di antivirus e strumenti simili, Avira Antivirus Pro si dimostra uno dei software più completi ed efficaci. Stiamo parlando di una suite dedicata a PC e Mac composta da più utility con un unico fine: rendere il computer un ambiente quanto più possibile sicuro.

Il classico antivirus, efficace con malware, trojan, ransomware e virus vari è infatti coadiuvato da alcuni strumenti ben più specifici. Il blocco di annunci, la protezione PUA, il sistema di protezione contro phishing sono alcune delle funzioni più apprezzate.

Non manca, incluso nel pacchetto, un firewall manager, un sistema di protezione della posta elettronica e un AdBlocker. Di fatto, tutto ciò che serve per navigare online senza stress e paure.

Nonostante quanto si possa pensare, Avira Antivirus Pro è anche un software piuttosto economico. Basti pensare che, per la sottoscrizione annuale, sono sufficienti appena 27,95 euro. Una cifra davvero bassa per una suite completa come quella offerta da Avira.