Analisi tecnica: la finanza sta tra scienza e alchimia

Il mondo della finanza è una scienza o è una alchimia? La risposta migliore sarebbe nel respingere la domanda come mal posta, perché in realtà è qualcosa di ancora diverso: non è una fantasia come quella degli alchimisti, ma è sicuramente qualcosa di più sfuggente di quanto il metodo scientifico non suggerisca. Forse c'è qualcosa di molto più umano da comprendere, pur se la lettura vada fatta con metodi e competenze prettamente matematiche. Insomma, capire la finanza non è certo semplice e saperle leggere gli alti e bassi quotidiani non va però certo derubricato a mero oroscopo con influenze planetarie. Dietro ogni acquisto ed ogni vendita ci sono invece pulsioni emotive e motivazioni economiche, per cui saperne leggere i trend può significare guadagno o perdita. Il tutto in modo estremamente concreto.

Analisi tecnica e trading

Vuoi capire l'analisi tecnica che quotidianamente gli esperti propongono? Vuoi affondare a piene mani nei dati per ricavarne un tesoretto che possa mettere a frutto i tuoi guadagni? Non serve essere Warren Buffett, bastano intuito e basi di conoscenza solide. E un pizzico di fortuna, ovviamente. Se quest'ultima va da sé, le competenze invece sono invece qualcosa che puoi far tuo con un piccolo investimento di pochi euro e tanta passione da riversare su questa opportunità. 12,99 euro valgono sicuramente un'occasione ed il corso di trading online disponibile da poche ore su Udemy può offrirti esattamente questo: una opportunità.

Vuoi la conoscenza dell'analisi tecnica, ma hai ancora difficoltà quando si tratta di mercati live? Questo corso ti aiuterà a superare tutte le tue paure e problemi. Impara da un analista tecnico certificato e diventa un esperto in come analizzare la tendenza attuale, come tracciare una linea di tendenza accurata, come trovare i livelli di supporto e resistenza più importanti, come prendere le decisioni giuste sulla tua entrata e uscita e molti altri più altri argomenti.

5,5 ore di video on-demand da fagocitare con voracità, 5 articoli da analizzare, 1 risorsa da scaricare. Al termine avrai gli strumenti per capire e le analisi tecniche non saranno geroglifici da scorrere, ma materia prima di cui nutrirsi. Poniti i giusti obiettivi e inseguili approfittando dello sconto dell'86% disponibile in queste ore sul corso nei giorni del suo esordio su Udemy:

Imparare diverse strategie di day trading e swing trading che puoi implementare oggi;

Conosci il rischio e la gestione del conto per il tuo trade;

Acquisire la capacità di analizzare il mercato in ogni fase e realizzare profitti facendo trading o investendo;

Il processo di costruzione di una strategia di trading profittevole nel tempo;

Come eseguire lo screening dei titoli per una determinata strategia;

Impara un approccio passo passo su come fare trading;

Comprendere come utilizzare tutti gli indicatori e gli oscillatori più pratici;

Usa queste abilità in qualsiasi azione, merce, indice, Forex, criptovaluta ecc;

ANALISI LIVE con lezioni video completamente spiegate e aggiornate;

Approfittare della volatilità intraday del mercato per realizzare guadagni;

Money Management da trader professionista;

Impara l'arte di ridurre al minimo il rischio e massimizzare il rendimento;

La prossima variazione dell'andamento in borsa ti vedrà protagonista. Ma protagonista consapevole, padrone del tuo destino. Non servono scongiuri, perché lo abbiamo detto: questa non è alchimia, questa è conoscenza.