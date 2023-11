Anche da Kaspersky è arrivato il Black Friday con sconti fino al 63%

Anche Kaspersky si unisce al mese per antonomasia delle offerte con la promo Black Friday, che prevede sconti fino al 63% sui piani Premium e Plus, con prezzi a partire da 17,99€ l’anno. Kaspersky, azienda di sicurezza informatica leader del settore, offre un pacchetto all-in-one per la protezione dalle minacce esistenti – e quelle nuove – più tante altre funzionalità dedicate alla privacy e alla sicurezza online di ciascun utente. La pagina delle offerte del Black Friday è disponibile su questa pagina.

Sconti fino al 63% sui piani Premium e Plus di Kaspersky

La soluzione più conveniente è Kaspersky Premium, il pacchetto all-in-one per la sicurezza online: antivirus in tempo reale, protezione dei pagamenti effettuati in rete, VPN illimitata e superveloce, protezione della privacy e monitoraggio per eventuali fughe di dati, tutto questo a 29,99€ l’anno grazie al 63% di sconto per il Black Friday.

L’altro prodotto è Kaspersky Plus, che presenta molte caratteristiche in comune rispetto al pacchetto Premium, ad eccezione della protezione dell’identità e del controllo e rimozione di eventuali virus da parte di un gruppo di esperti della sicurezza Kaspersky. Grazie alla promo Black Friday, è in offerta a soli 25,99€ l’anno.

Infine, segnaliamo Kaspersky Standard a 17,99€ l’anno grazie allo sconto del 59%, con la possibilità di usufruire di un potente sistema antivirus in tempo reale e della protezione durante gli acquisti online. A differenza degli altri due prodotti manca il servizio di VPN illimitata: se per te è una funzionalità chiave, ti suggeriamo di optare per il piano Plus o quello Premium.

Accedi alle offerte del Black Friday di Kaspersky su questa pagina. La promozione termina giovedì 23 novembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.