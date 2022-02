Anche Tom Holland non può fare a meno di Euphoria

Tutti pazzi per Euphoria: è proprio il caso di dirlo. Talmente tanto da spingere (un noto) qualcuno ad utilizzare una VPN pur di seguire tutti gli ultimi, incredibili colpi di scena. La serie tv del momento ha infatti conquistato non soltanto i fan di tutto il globo, ma anche le celebrità del mondo dello spettacolo.

Primo fra tutti Tom Holland: il noto attore britannico, portato alle luci della ribalta grazie al suo ruolo in Spider-Man, da buon fidanzato non si perde neppure una puntata dell’acclamata serie, nella quale recita anche la compagna Zendaya in veste di protagonista. Nemmeno quando è lontano da casa.

In questi giorni, infatti, l’attore è impegnato in una tournée in giro per l’Europa per promuovere Uncharted, il suo nuovo film basato sull’omonimo videogioco di successo. Fra i tanti Paesi visitati – Italia inclusa –, il giovane Holland ha viaggiato anche in Spagna ed è proprio qui che si trovava nel momento in cui l’episodio numero cinque della seconda stagione di Euphoria è andato in onda.

Nel Regno Unito la serie è disponibile su Now TV; tuttavia, per una serie di limiti geografici, il servizio non è disponibile nella penisola iberica. Perciò l’attore, per ovviare al problema, ha così deciso di scaricare una VPN, ovvero una rete privata virtuale in grado di garantire privacy, anonimato e sicurezza attraverso un canale di comunicazione criptato.

Il servizio scelto dal giovane interprete è stato Express VPN, che offre ben 160 posizioni server in 94 paesi, fra cui il Regno Unito. Tuttavia, pare che l’attore non sia riuscito comunque a vedere l’episodio e non ha mancato di raccontarlo nel corso della première di Uncharted a Madrid. “Non ho visto l’episodio cinque – ha chiosato – ma ho sentito che è incredibile!”.

Sicuramente in questo momento Holland ha già recuperato l’episodio arretrato, tuttavia Express VPN ha dimostrato attraverso Twitter di essere ben disposta ad aiutare il giovane Spider-Man, fornendogli un servizio funzionante. Se anche tu, come Tom Holland, ti trovi all’estero e non vuoi perdere nemmeno una puntata della tua serie preferita, ti segnaliamo che Express VPN è al momento in offerta al 35% di sconto.