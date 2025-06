Ancora più economica la lampadina SMART di Tapo: prendine quante ne vuoi

La più venduta in assoluto la Tapo L530E, la lampadina smart da installare ovunque in casa. A questo prezzo ne puoi acquistare quante ne vuoi e gestirle anche in blocco ottenendo non solo un’illuminazione di ultima generazione ma che gestisci a piacere a seconda dei bisogni. Multicolore e dimmerabile è imperdibile, collegati ora su Amazon e comprala a 7,99 euro invece di 14,99 euro. Risparmi il 47% con un click.

Tapo L530E è la lampadina smart perfetta per qualunque stanza in casa

La lampadina smart Tapo L530E è perfetta per rendere l’illuminazione di casa intelligente. Questo perché costa poco, offre risultati istantanei e non ha bisogno di mille altre cose per funzionare, infatti basta una semplice app sul tuo smartphone ed il gioco è fatto. Dotata di attacco E27 è in grado di essere compatibile con la stragrande maggioranza di lampade da tavolo e lampadari in commercio rendendosi così quasi universale. Con una potenza di 806 lumen che corrispondono ai vecchi 60W, illumina a dovere e la personalizzi a piacere. Inoltre il sistema è compatibile anche con gli assistenti di casa quindi sia Amazon Alexa che Google Assistant sono supportati per poterla comandare e cambiare con un semplice ordine vocale.

La lampadina è dimmerabile. Ciò significa che puoi modificare l’intensità della luce su un valore compreso da 1 a 100 e rendere l’ambiente luminoso quanto più rilassante. In tal proposito entrano in gioco anche le diverse colorazioni, puoi scegliere tra 16 milioni di diverse possibilità optando per colori più creativi oppure delle semplici tonalità di bianco. Non dimentichiamoci che anche la funzione di temporizzazione è più che versatile rendendo l’illuminazione automatizzata a seconda dei propri gusti.

A soli 7,99 euro al prezzo, la lampadina smart Tapo L530E è quella giusta con cui rende la casa intelligente e funzionale. Approfitta dello sconto del 47% su Amazon e acquista al volo.