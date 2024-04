Ancora poche ore per avere CyberGhost a 2 euro al mese (sconto 83%)

Ancora poche ore per approfittare dell’offerta di CyberGhost VPN, che sta primeggiando nel mercato delle VPN per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo. Investendo soltanto 2,03€ al mese, non soltanto ti garantisci la navigazione sicura e priva di restrizioni geografiche, ma ottieni anche 4 mesi extra GRATIS.

CyberGhost: ancora poche ore con lo sconto dell’83%

CyberGhost ti offre un’esperienza online davvero unica, grazie a una suite completa di funzionalità di sicurezza e privacy. La crittografia AES a 256 bit di livello militare assicura la protezione dei dati personali, mentre il kill switch automatico mantiene integra la connessione in caso di interruzioni della VPN. Poi c’è il servizio di split tunneling, che ti consente di gestire in modo flessibile l’uso della VPN da parte delle applicazioni.

La reputazione di CyberGhost è da sempre basata sulla velocità e l’affidabilità dei suoi server, ottimizzati per offrire un’esperienza di streaming senza interruzioni su piattaforme come Netflix, Hulu e Amazon Prime Video, senza buffering. Inoltre ti consente di utilizzare contemporaneamente il servizio fino a 7 dispositivi, così tutta la tua famiglia sarà protetta con un unico abbonamento.

Oltre a garantire sicurezza e privacy, CyberGhost offre anche un eccellente servizio clienti, disponibile 24/7 attraverso la chat sul sito. E se la VPN non dovesse soddisfare le aspettative, CyberGhost rassicura i suoi utenti con una politica di rimborso di 45 giorni. Un ottimo modo per provarla senza pagare poi niente.

L’offerta speciale sul piano biennale rappresenta un’opportunità imperdibile: sconto dell’83% e un costo di soli 2,03€ al mese. Se a questo aggiungi i 4 mesi gratuiti, CyberGhost VPN è ancora più conveniente. Ci sono però ancora poche ore per sottoscrivere l’abbonamento scontato e navigare in totale libertà e sicurezza.