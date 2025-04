Ancora tante novità a fine mese sul digitale terrestre

Sulla piattaforma digitale terrestre sono arrivate ancora tantissime novità in questo finale di mese. Una crescita incredibile di cui l’offerta di intrattenimento italiana è sempre più protagonista. A beneficiarne tutti coloro che si trovano in Italia e sono raggiunti non solo dalle frequenze nazionali, ma anche da quelle regionali.

Infatti, le novità apportate alla piattaforma DTT in queste ore riguardano proprio alcune zone della nostra penisola. In sostanza, gli aggiornamenti sono stati apportati su scala locale. Nello specifico sono chiamati all’appello tutti coloro che ricevono il segnale delle frequenze del Mux Locale 5 Lazio. Si tratta di nuovi canali aggiunti alla lista di quelli già disponibili a livello regionale.

RIETI TERNI TV : Sintonizzabile alla LCN 175; Al momento le trasmissioni avvengono in alta definizione con risoluzione video 1280 x 1080 pixel; Un messaggio in sovrimpressione annuncia: “DAL 19 MAGGIO RISINTONIZZA LA TV O IL DECODER E SCOPRI I NUOVI CANALI“.

: RTSport 360 : Sintonizzabile alla LCN 177; Al momento le trasmissioni avvengono in definizione standard; Un messaggio in sovrimpressione annuncia: “DAL 19 MAGGIO RISINTONIZZA LA TV O IL DECODER E SCOPRI I NUOVI CANALI“.

: RADIO ROCK TV : Sintonizzabile alla LCN 180; Al momento le trasmissioni avvengono in definizione standard con risoluzione video 1024 x 576 pixel.

Per poter ricevere già questi tre nuovi canali sul tuo televisore devi prima di tutto trovarti nelle zone raggiunte dalle frequenze del Mux Locale 5 Lazio. Dopodiché è indispensabile effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo ottieni la nuova lista con all’interno anche queste aggiunte e tutte le modifiche più recenti.

Con la fine del mese di aprile possiamo dire che abbiamo un nuovo Mux Locale 5 Lazio del digitale terrestre. Dai un’occhiata alla lista dei canali ufficiale, aggiornata con l’aggiunta dei tre nuovi canali ora disponibili sulla piattaforma DTT per un’offerta di intrattenimento ancora più completa.