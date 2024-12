Ancora un mese di tempo per ricevere 50€ in Buoni Regalo Amazon

Queste sono le ultime settimane per poter usufruire della promozione di Credem Link per ottenere i Buoni Regalo Amazon. Aprendo un conto corrente, infatti, si ha la possibilità di utilizzare il codice promozionale CREDEM50 e ottenere 50€ di buoni regalo, da utilizzare per i propri acquisti. Apri adesso il conto Credem Link.

Come ottenere i buoni Amazon

Entro il 31 gennaio 2025, durante la registrazione per l’apertura del conto corrente Credem Link, è possibile inserire nell’apposito campo il codice CREDEM50 per ottenere il buono regalo di 50€. Il buono viene inviato entro il 31 marzo 2025 se si effettuano pagamenti di almeno 1000€ complessivi con la propria carta di debito o se si decide di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto Credem Link appena aperto. Le due opzioni sono alternative e si ha la possibilità di scegliere la più utile per le proprie esigenze fino al 31 marzo 2025.

Aprendo il conto corrente Credem Link si ha inoltre un conto a canone zero, con home internet banking compreso accessibile sia da PC che da smartphone tramite l’app Credem Mobile. Inclusa nel conto anche la carta di debito (o quella internazionale Mastercard o quella nazionale Pagobancomat) per avere lo strumento adatto per prelievi e pagamenti, fisici o digitali.

L’apertura del conto corrente Credem Link può avvenire comodamente da casa direttamente da PC e in fase di registrazione si può decidere anche il tipo di consulenza cui fare riferimento. Credem Link, infatti, mette a disposizione una consulenza online da remoto attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 o un Personal Wallbanker personale cui rivolgersi presso la filiale più vicina.

Tutto quello di cui si ha bisogno per l’operatività quotidiana è nel conto Credem Link. E fino al 31 gennaio 2025 c’è anche la possibilità di ottenere 50€ di Buoni Regalo Amazon.