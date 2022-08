Andor: nuova serie Star Wars a settembre su Disney+

La multinazionale statunitense ha pubblicato su YouTube un nuovo trailer di Andor, la prossima serie dell’universo Star Wars che segue le vicende di Cassian Andor, interpretato dall’attore messicano Diego Luna. I primi tre episodi saranno disponibili su Disney il 21 settembre, mentre gli altri nove verranno rilasciati a cadenza settimanale a partire dal 28 settembre.

Andor su Disney+ dal 21 settembre

Andor è la quarta serie Star Wars distribuita su Disney+, dopo The Mandalorian, The Book of Boba Fett e Obi-Wan Kenobi. Originariamente doveva debuttare il 31 agosto con i primi due episodi, ma il lancio è stato posticipato al 21 settembre con i primi tre episodi, come si può leggere alla fine del trailer pubblicato su YouTube.

Andor è il prequel dello spin-off Rogue One (2016). La serie, ambientata cinque anni prima degli eventi del film, narra la storia del ladro Cassian Andor che si unisce all’Alleanza Ribelle per combattere contro l’Impero Galattico. Oltre che dal protagonista Diego Luna, il cast è composto da altri attori famosi, tra cui Forest Whitaker che interpreta Saw Gerrera e Stellan Skarsgård che interpreta Luthen. La serie è composta da 12 episodi. È già stata prevista una seconda stagione, le cui riprese inizieranno a novembre.

Per seguire Andor e le serie future dell’universo Star Wars (Ahsoka, Skeleton Crew, The Acolyte e Lando) è necessario sottoscrivere l’abbonamento a Disney : 8,99 euro/mese o 89,90 euro/anno. Il servizio supporta diversi dispositivi, tra cui smartphone, tablet, smart TV, console e Fire TV Stick. Lo streaming avviene a risoluzione 4K con Dolby Atmos e Dolby Vision. È possibile la riproduzione contemporanea su un massimo di quattro dispositivi.

