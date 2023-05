Android 14 separerà volume notifiche e suoneria

Successivamente al passaggio di Android 14 alla Beta 1.1, disponibile su smartphone Google Pixel compatibili e contenente molteplici bug fix particolarmente apprezzati dai tester, arrivano nuovi indizi per quanto concerne la serie di nuove funzionalità introdotte con la futura iterazione del robottino verde. A quanto pare, infatti, gli sviluppatori della Grande G vogliono risolvere un problema riguardante la gestione del volume per le notifiche e la suoneria del telefono, separando gli slider dedicati.

Android 14 migliora gestione volume

Nelle ultime versioni del sistema operativo siamo stati abituati a una soluzione unica per silenziare le notifiche e le chiamate, semplicemente mettendo in silenzioso lo smartphone, attivando la vibrazione o attivando le suonerie per entrambi gli alert. Ora Google intende rimuovere questa limitazione aggiungendo controlli del volume separati per suonerie e notifiche.

L’azienda statunitense ha già confermato lo sviluppo di questa feature in un commento sotto una richiesta di funzionalità. Anzi, ha persino contrassegnato il problema come “risolto”, indicando implicitamente che i cursori del volume della suoneria e delle notifiche risulteranno separati nella futura versione di Android.

Per sfruttare questa funzionalità, purtroppo, sarà necessario attendere Android 14 o la distribuzione di Android 13 QPR3 nella sua struttura stabile. Per questo motivo, ci aspettiamo una disponibilità esclusiva su Google Pixel fino alla fine del 2023, quando altri produttori partner rilasceranno ufficialmente Android 14 sui loro smartphone.

