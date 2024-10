Android 16: Non disturbare potenziato con nuove modalità

Android 15 è la più recente versione del sistema operativo di “big G”, ma tra gli appassionati già si parla di quella ancora futura e proprio a tal riguardo nel corso delle ultime ore sono emersi interessanti dettagli in merito alla funzione Non disturbare. A quanto sembra, infatti, Google intende potenziare Android 16 introducendo varie modalità per la funzionalità in questione.

Android 16: arrivano le Modes per il Non disturbare

Attualmente, la funzione Non disturbare su Android è piuttosto limitata: può essere abilitata solo manualmente o è possibile impostarne l’attivazione in base a specifici parametri.

Con l’avvento di Android 16, invece, lo scenario potrebbe cambiare con l’introduzione delle Modes , consentendo a ciascun utente di creare modalità diverse, appunto, contrassegnate da nomi, icone, trigger di attivazione, impostazioni di visualizzazione e impostazioni di notifica differenti, secondo esigenza, similmente a quanto già proposto da Apple su iOS con le Full Immersion.

La novità è stata individuata nell’ultima versione di Android 15 QPR1 Beta 3, in cui Google ha rinominato quella che in precedenza era la funzione nota come “Priority Modes” semplicemente in “Modes”, introducendo altresì un’apposita icona nella barra di stato per individuare rapidamente la modalità impostata al momento.

Unitamente a ciò, Android 16 potrebbe disporre di una nuova interfaccia utente per la finestra di dialogo che compare quando si premere sul riquadro delle impostazioni rapide. Le modalità saranno infatti mostrate in un elenco a colonna singola con scorrimento verticale, invece che in un elenco a due colonne. Anche il riquadro delle impostazioni rapide pare sia stato modificato e mostrerà l’icona della prima modalità attivata e il nome o il numero, in caso di attivazione simultanea di più Modes.